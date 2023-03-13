苗栗通霄鎮代吳珮均涉現金買票 一審判當選無效
2023/3/13 14:29
（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣第22屆通霄鎮民代表吳珮均，競選期間涉嫌以每票新台幣500元買票，經檢方提起當選無效之訴被判當選無效，是去年地方公職選舉，縣內首件當選無效判決。全案可上訴。
苗栗地檢署今天透過新聞稿表示，此案由檢察官蕭慶賢指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局通霄分局共同偵辦，經111年11月25日發動偵查，認定吳珮均與林姓樁腳，涉共犯公職人員選舉罷免法之對於有投票權人交付賄賂罪嫌重大，111年12月5日提起公訴。
檢方指出，目前刑案部分尚在一審階段未經判決；民事部分經去年12月提起當選無效之訴後，苗栗地方法院8日判決吳珮均當選無效。這也是去年地方公職選舉，苗栗地區首件宣判當選無效案件。
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根據苗栗地方法院判決書，吳珮均於去年11月通霄鎮民代表選舉期間，為求當選，親自交付現金5萬元予林姓樁腳尋求支持，並由林男協助向其他選民買票；林姓樁腳後續向薛姓、張姓選民，分別交付1000元、3000元，央求投票給吳珮均，並獲薛、張允諾。
法官根據苗栗地檢署起訴書及林姓樁腳、收賄選民證述以及扣案賄款等，認定事證明確，判決吳珮均當選無效。可上訴。（編輯：李錫璋）1120313
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