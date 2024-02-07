黑幫設局投資挖礦吸金近億 北市警掃蕩逮12嫌

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）竹聯幫戰堂35歲張姓男子見張姓被害人經營礦機事業有機可圖，假意合作投資挖礦，且另招攬不特定投資人行騙，約百人受害、總財損近億元，北市警獲報發動拘搜行動逮12嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿表示，本案緣起於竹聯幫張姓男子見被害人張姓男子經營礦機事業有機可圖，便指揮幫眾設局假借洽談想投資礦機及虛擬貨幣，且有相關經營管理經驗，被害人張男信以為真便投入新台幣2500萬元投資，陸續在原址公司附近再成立第2間礦場，竹聯幫張姓男子等犯嫌再據此招攬不特定投資人進行詐騙。

警方隨即成立專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦，歷經數月抽絲剝繭偵蒐發現，竹聯幫張姓男子等嫌透過成立電腦網路公司後，將其登記於被害人張男名下，並開辦各種投資礦機及操作虛擬貨幣課程，佯稱保證獲利誘騙近百人注金投資，總財損金額近新台幣1億元，其中被害人張男所投入現金和虛擬貨幣就超過5000萬元。

待相關被害人警覺疑似遭詐騙後，竹聯幫張姓男子等嫌再以幫派名義威脅、恐嚇。

經辦案員警長期過濾分析、蒐證且南北奔波後，見時機成熟於去年底兵分多路發動拘搜行動，除於台北市逮捕主嫌張姓男子外，也在多個縣市分別逮捕其他11名共犯，並查扣現金、超跑、投資礦場合約書和本票等涉案贓證物。

全案詢後將12名犯嫌依涉詐欺、違反組織犯罪條例等罪移送北檢偵辦。（編輯：李錫璋）1130207