桃猿主場特別順手 擊敗悍將拿2連勝

（中央社記者謝靜雯桃園20日電）中職Lamigo桃猿隊回到主場打得特別順手，今天與富邦悍將隊交手，林立單場3安都是長打，3局還開轟；先發投手李茲6.1局好投，桃猿以8比3拿下近期2連勝、下半季主場第4勝。

桃猿隊維持主場高勝率，上半季在桃園棒球場出賽戰績22勝7敗1和；上週客場出賽不順手，昨天起回到主場與富邦悍將隊3連戰，再度展現驚人火力，加上今天比賽勝利，下半季目前已拿下5勝，其中4勝都在主場。

桃猿隊先發投手李茲今天開賽有點狀況，但3局過後回穩，直到7局被林哲瑄敲出陽春砲、接連被敲安打掉分，總計投6.1局被敲7支安打，責失2分，投出7次三振，拿下個人本季第8勝，賽後並列聯盟勝投王。

桃猿隊今天團隊敲出15支安打，先發打序除了朱育賢外，其他8棒打者都有安打表現，余德龍單場4打數敲出4支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率升至3成45。

「4割男」林立今天單場5打數敲出3支安打，都是長打，首局敲出二壘打，3局球隊敲出個人本季第11轟，陽春砲幫助球隊取得領先，4局再敲二壘打，替球隊送回1分，賽後打擊率4成15，續居聯盟打擊王。

隊總教練洪一中表示，李茲開賽壞球投得比較多，控球有點狀況，3局過後越來越穩，打線第一輪時沒有拿下分數，但跟對戰熟悉度沒有關係，「就是看能不能儘快適應對方投手當天的配球」。

桃猿隊今天與韓國職棒合作，舉辦「辣年糕趴」，吸引1萬883名球迷入場，票房亮眼，而球隊回到主場出賽就拿下2連勝，洪一中也笑說：「還是在主場打得特別順手」。（編輯：屈享平）1080720