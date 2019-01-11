鄭麗君為文化建設扎根 爭取預算大幅成長

文化部長鄭麗君11日在臉書表示，在文化部階段性任務已完成，內閣總辭之際，她將離開政府團隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭景雯台北11日電）內閣今天總辭，文化部長鄭麗君表達不願留任，她擔任部長2年7個月期間，為文化基礎建設扎根，並且首次爭取到年度文化預算超過總預算1%。

鄭麗君今天在臉書表示，過去曾兩度向行政院長賴清德請辭，「希望值此總辭之際，離開政府團隊，重新回到民間，以自己的方式持續為台灣盡一份心力」。

她也在臉書放了一張2016年11月出訪法國主持第20屆「台法文化獎」頒獎典禮時，會後與前法國文化部長賈克朗（Jack Lang）的合照。

賈克朗曾說「法國有44個文化部」，和鄭麗君上任以來一直倡議的「部部都是文化部」的理念相仿，希望翻轉傳統文化施政到文化治理。而鄭麗君和賈克朗一樣，都是在任內爭取到文化預算超過總預算1%的文化部長。

在鄭麗君爭取下，文化部2019年公務預算數增額，首度突破新台幣200億元，達202.83億元，較2018年增加24.49億元，成長13.7%。首次占中央政府歲出總額超過1%。

鄭麗君在2016年5月20日隨總統蔡英文政府就任，接下文化部長一職，當時外界看好她接任，不僅因為過去她擔任立委期間對文化、教育議題關注，上任時又提出要「建構文化支持體系」，讓藝術創作者能夠充分發展。

鄭麗君任內完成不少文化基礎建設，為台灣文化政策發展奠定良好根基。其中包括昨天行政院通過的「文化基本法」，不僅確立文化發展基本原則與施政方針，使文化治理也融入國家發展，厚植文化力。

鄭麗君任內也推動「公共媒體法」，擬訂修正施行後2年內，由公媒基金會完成整合央廣和中央社，公共媒體法草案目前已送至行政院審查中。

另外，去年12月底立法院三讀通過「國家語言發展法」，未來公廣集團將可依照此法源成立「台語電視頻道」，政府也須提出保障措施，以保護國家語言資產，讓文化得以繼續傳承。

為了突破文化產業困境，鄭麗君推動成立行政法人文化內容策進院，預計今年4月將在華山文創園區掛牌，鄭麗君宣示台灣將傾國家之力，投注百億以上資金，聚焦影視等8大文化內容產業，由文策院領軍組國家隊，打造台流。

而在2016年9月，前行政院長林全召開第一次「行政院文化會報」，鄭麗君認為，此舉宣示「文化是國家根本」的核心思想，也作為跨部會協商文化事務的重要會議，落實「部部都是文化部」的目標。

鄭麗君對人權議題也相當重視，2018年5月國家人權博物館成立，分別在綠島、景美白色恐怖紀念園區揭牌，以國家高度促進當代社會面對人權受害的歷史，反省過去、記取教訓、展望未來。

硬體建設上，衛武營藝術文化中心於2018年10月啟用，鄭麗君期望衛武營能培育在地人才、帶動南台灣藝術觀點，提供南台灣優質藝文環境，落實文化平權。

鄭麗君對文資保存議題也甚為重視，2018年首次舉辦全國文化資產會議，她認為光是仰賴一部「文化資產保存法」不夠，必須要邁向2.0的文化資產保存，才能讓文化保存和國家與城鄉發展共存共榮。

她在任內還提出「再造歷史現場」，讓民眾用行腳的方式，感受歷史與文化資產的魅力，並重建台灣藝術史詮釋體系。

近日文化部也提出由「東西向文化創新廊帶」與「南北向藝術及博物館廊帶」構成首都文化雙軸線計畫，希望讓台北不僅是政治中心、經濟中心，更是文化中心。

文化部還將在空總打造台灣最重要的文化創新基地，採一機構、三中心運作，包括當代藝術、音像媒體、社會創新；同時提出「華山2.0－文化內容產業聚落」計畫，將由今年上半年成立的文策院負責營運。（編輯：唐聲揚）1080111