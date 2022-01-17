中國證監會：加快推進企業境外上市監管政策落地

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（中央社台北17日電）中國證監會今天召開2022年系統工作會議，會中提出，今年要創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地，支持符合條件的企業依法依規境外上市。

中國證券監督管理委員會官網今天發布，2022年系統工作會議是總結2021年工作，分析當前形勢，研究部署2022年重點工作。「監管」是會議高頻詞。

關於如何做好2022年中國資本市場的工作，會議提出了7個方面的工作重點，涉及維護資本市場平穩健康發展、全面實行股票發行註冊制、提升服務經濟高品質發展能力、推進制度型開放、重點領域風險化解處置、推進監管轉型、資本市場法治供給和投資者保護等方面。

在推進制度型開放方面提到，創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地，「繼續堅定、有序支持符合條件的企業依法依規境外上市」。持續加強開放條件下的監管能力建設。

另一項重點提到要平穩推進重點領域風險化解處置，推動監管關口前移，建立健全加強資本規範引導的制度機制，堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，為資本設置「紅綠燈」。穩妥化解債券違約風險，深入開展「偽私募」、「偽金交所」整治，加強分工協作，消除監管真空。

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去年12月召開的中共中央經濟工作會議便提到要為資本「設置紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。

中國證監會去年12月24日公布「國務院關於境內企業境外發行證券和上市的管理規定（草案徵求意見稿）」及「境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法（徵求意見稿）」，規定境內企業直接和間接赴海外上市活動統一實施備案管理，符合規定的協議控制（VIE）架構企業在備案後，可赴境外上市。（編輯：張淑伶）1110117