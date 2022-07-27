二舅殘而不廢爆紅中國網路 帶來正能量與反思[影]

影片來源：大佬财经

（中央社台北27日電）一部描寫農村殘障老人生活及閱歷、題為「二舅治好了我的精神內耗」的短片，近日在中國網路爆紅。主人翁「二舅」殘障但知足的心境既讓人感到暖心，也凸顯中國農村特別是老人的困境。

這部爆紅的短片也引起了中國網路上不同面向的思考。有人認為，「二舅」在坎坷境遇中仍能奮力面對，能反映出人性的光輝面，是中國社會難得的溫暖價值；但也有人認為，這部短片在中國當今的言論環境中能存活，特別是連央視等官媒都加入報導行列，反而有「營造正向輿論」的意圖。

這部「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」影片長約11分鐘，25日首先被發布在中國影音平台嗶哩嗶哩（B站），之後被轉發到新浪微博、微信等社群平台。24小時內在B站的點閱量就直逼2000萬次，在微博的討論數量更超過3億次。

這部被中國網友暱稱為「二舅」的短片，是曾在北京一所私立中學擔任歷史教師、網名「衣戈猜想」的唐浩所拍攝，而主角則是住在老家的二舅。內容提到，他的二舅小時候學業優秀，有「天才少年」之稱。但初中時，因為被沒有醫師資格的「赤腳醫生」誤診，導致左腿終身殘廢，從此命運多舛。

片中指出，從此左腳拄著拐杖度日的二舅，卻自學木工等技能，逐漸成為除了智慧型手機、汽車、電腦外，「村子裡一切有的東西」都能修得好的人物，能承包起全村的器具維修，成為在逆來順受下終能養活自己的人物。

除了能自立更生，更難得的是這位現年66歲的二舅，如今仍然在山村的老家裡，獨力奉養著高齡88歲的母親，也就是唐浩的外祖母。

影片推出後，感動了不少中國網友。有人表示，「二舅」像是「故事裡走出來的人物」，但又「重疊了很多人的身影」，在中國的每個角落，好像都有個像「二舅」一樣認真活著的人。也有人認為，平常看到的總是糟心的消息居多，但中國民間還是有許多這樣勵志的故事，應該多多發掘。

還有人對標題「二舅治好了我的精神內耗」頗感興趣。作者唐浩對此表示，自己處於年滿30歲剛離職、沒有想好下一步做什麼的階段，日前才帶著妻兒回了一趟老家，並由自己寫文案，妻子拍影片，沒想到一炮而紅。但在二舅的山村裡，除了二舅，幾乎沒人知道這部短片。

影片走紅後，中國官媒趁勢切入宣傳正能量。其中，央視就使用「二舅總有辦法」字樣作為報導的圖卡標題。一時之間，「二舅」成了中國網路上充滿溫暖及「正能量」的代名詞。

然而，官媒的介入也引起一些質疑聲音。有網友表示，「二舅」的遭遇，反映了當權者推動「赤腳醫生」下鄉的荒謬，註定了一生必須與拐杖為伍。但在中國，像「二舅」這麼正向的殘障人士，真的多嗎？

還有網友指出，「二舅」老家的樣貌，充分反映了中國農村老化凋敝的一面。但這部影片卻避開了像日前四川涼山蹲在地上吃婚宴、凸顯貧窮的尷尬，強調的則是主角逆境中求生存的一面，「正能量滿滿」，難怪能在當今的環境中存活走紅，還能受官媒青睞。

網友說，在失業率上揚人心浮動的時代，「太需要這樣的暖心故事了」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110727