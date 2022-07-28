更多編輯台推薦新聞：
馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資
文化

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

VR電影「無法離開的人」 入圍威尼斯影展競賽單元

2022/7/28 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北28日電）國家人權博物館委託陳芯宜執導，以白色恐怖為主題的虛擬實境（VR）電影「無法離開的人」，入圍第79屆威尼斯國際影展沉浸式內容競賽單元（Venice Immersive Competition）。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，人權館多年來持續透過不同藝術形式及結合跨領域媒材，傳遞人權價值理念。這次是藉由傳統電影敘事加上VR科技的沉浸式特質，讓民眾對白恐歷史產生共感，委託導演陳芯宜拍攝VR電影「無法離開的人」。

「無法離開的人」全片使用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，劇情以1950年代綠島白色恐怖為背景，希望透過這部作品讓當時受難者的理想與犧牲不被遺忘，才能讓後世得以延續他們的精神。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「無法離開的人」融合多名政治受難者的經歷，呈現離去的人、倖存的人及受難者家屬3面向，透過一封無法送達的遺書，燈光變化與虛實交錯，建構出歷史脈絡，讓觀賞者穿梭現在、過去與未來的時空，感受人權的重要性。

人權館表示，現在看似理所當然的民主與人權，實際是過去無數前輩與家屬付出血淚得來，而人權館作為國家反思白色恐怖歷史、推動轉型正義、人權教育的單位，也會繼續努力，維護民主價值，推動並宣揚人權精神。（編輯：張雅淨）1110728

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族