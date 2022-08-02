移動人權特展台東展出 透視移工生活與工作

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國家人權博物館的「Ayo-Ayo！明天應該會更好－移動人權特展」即日起在台東藝文中心展出，由國家人權博物館副館長張嬋娟（右4）主持開幕。中央社記者盧太城台東攝 111年8月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）透視移工人權問題的國家人權博物館移動人權特展「Ayo-Ayo！明天應該會更好」，今天移師台東展出，以移工的工作與生活等四大面向，呈現移工在台灣從體制到群體生命史。

國家人權博物館的「Ayo-Ayo！明天應該會更好-移動人權特展」即日起至9月4日在台東市南京路台東藝文中心展出，人權館副館長張嬋娟今天主持開幕。

張嬋娟表示，這次移動人權特展緣起2019年，人權館成為「國際人權博物館聯盟亞太分會」會員之一，為響應2020年「518國際博物館日」的「博物館平權: 多元與共榮」命題，而與15個在台灣長期從事移工人權倡議工作的非政府組織（NGO）「共學協作」，希望藉由博物館的公共教育與公眾對話平台，為移工人權的推進引入更多積極與社會溝通力量。

國家人權博物館新聞稿表示，這次特展以Ayo-Ayo！為題，從台灣人的生活、移工的工作與生活、治理政策與制度、NGO的行動等四大面向，呈現移工在台灣從體制到群體生命史。

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Ayo-Ayo！來自菲律賓與印尼移工的共通話語。在印尼，Ayo是作為某種共同行動，或者如呼朋引伴向前行的親切用語；在菲律賓則帶有偏愛或偏見意涵。而在中、南菲律賓島群是對即將離開的親友之間的祝福用語，換言之，即多照顧、保護自己並表達一路順風之意。

這個展名象徵著移工懷抱希望飄洋過海來到台灣的心情，也象徵著大家期待能一同創造更好明天的心情。（編輯：謝雅竹）1110802