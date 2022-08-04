生態人文之美躍然紙上 紙藝師領泰國人認識台灣

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台灣紙藝師洪新富帶著具有台灣生態特色的紙藝作品桐花在泰國宣素那他皇家大學展出，希望讓泰國人更加認識台灣。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月4日

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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）台灣紙藝家洪新富和梁景堯帶著具有台灣生態和人文特色的紙藝作品如台灣藍鵲、石虎、寬尾鳳蝶、7層寶塔等到泰國展覽，希望泰國民眾透過美麗的紙雕，更深入認識和了解台灣。

文化部駐泰國文化組和泰國宣素那他皇家大學（Suan Sunandha Rajabhat University）在大學校區內共同舉辦「Taiwan Eco-Island台灣生態島台灣紙藝交流展」。展期從8月1日到30日，展出洪新富和梁景堯近70件紙藝作品。

兩位紙藝家從2日到5日在學校內有1場講座和3場工作坊，希望把台灣的生態之美介紹給更多泰國人知道。

洪新富此次帶來許多與台灣生態有關的作品，例如寬尾鳳蝶、石虎和台灣藍鵲等。他特地為這個展覽製作10組大型的動物頭像作品，包括台灣水牛、梅花鹿和台灣黑熊等。

洪新富告訴中央社，把台灣特有生物做成紙藝作品，透過作品和互動元素，希望大家有不同的視角多認識台灣。台灣和泰國都具有生物多樣性，各有各的精彩，他不只想把台灣帶給大家認識，也希望多認識泰國。

洪新富說，這次帶來的作品包括立體書、立體卡片、動物頭像到小昆蟲，每一個特有生物作品都有背後人文和生態保育故事，盼透過作品呈現，讓人對台灣這塊土地有更深入感動和了解。

洪新富帶來的作品以生態為主，梁景堯則以台灣人文和建築為主，例如一些可以拆解的小玩具和魯班鎖，結合紙雕變成具有互動性質的卡片。他的作品是一些結構上和文化相關的創作。由於泰國是佛教國家，他也帶來一些和佛教文化有關的作品，如7層寶塔和佛堂。

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宣素那他皇家大學創新和管理學院副院長哈泰潘（Hathaipan Soonthornpipat）接受中央社訪問表示，當校方聽說台灣有興趣舉辦紙藝展覽，需要場地，學校非常樂意出借學校具有歷史意義的建築物做為展場。

哈泰潘表示，校方想讓學生、員工以及一般民眾認識這些漂亮的紙藝作品，台灣和泰國的紙藝文化有很多相似的地方，台灣的作品有一些獨特的中華文化元素，泰國也有，因此希望大家去感受這些作品展露出來的文化和傳統魅力。（編輯：馮昭）1110804

文化部駐泰國文化組與泰國宣素那他皇家大學在大學校區內共同舉辦「Taiwan Eco-Island台灣生態島台灣紙藝交流展」，展出台灣紙藝家梁景堯的佛堂作品。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月4日

文化部駐泰國文化組與泰國宣素那他皇家大學在大學校區內共同舉辦「Taiwan Eco-Island台灣生態島台灣紙藝交流展」，展出台灣紙藝家洪新富的台灣藍鵲。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月4日

台灣紙藝師洪新富在泰國宣素那他皇家大學辦理工作坊，教導泰國學生剪紙。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月4日