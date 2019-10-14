弱勢青年職業調查 中低收入戶最不敢做夢

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）渣打銀行今天發布「弱勢青年職業夢想大調查」發現，比起一般族群，中低收入家庭青年更不敢做夢，因為經濟壓力需儘早投入職場，但卻因學歷不足落入貧困循環，與其他弱勢一樣需要社會關注。

根據渣打、天下雜誌及輔仁大學合作進行的「弱勢青年職業夢想大調查」，結果顯示，高達80.5%受訪視障青年表示本身擁有職業夢想，比重高於一般民眾的74.3%，且夢想的職業類別相當多元，例如老師、表演工作者等，但卻因能從事的職業類別不多而無法如願。

調查反映，來自中低收入家庭的青年，懷抱職業夢想的比重為63.2%，比重明顯低於一般及視障族群，為最不敢做夢的一群，且夢想的職業類別相當集中在餐飲業老闆等創業型態，盼能藉此達到經濟獨立。

不過，中低收入學生在畢業後因為經濟壓力需要儘早投入職場，導致無法繼續追求學業，但卻因學歷不足而無法追求更好的工作，反落入貧困循環。

調查顯示，有捐款習慣的民眾，關注對象最多為兒童及青少年學生族群，相對中低收入戶族群，只有在學生時期比較容易獲得社會協助，一旦出了社會，大眾對中低收入戶的關懷即銳減。

渣打銀行表示，但無論是視障或中低收入戶族群，其實都需要更公平的就業和教育培訓機會，讓他們得以延續在學時的夢想動力，進而實現夢想，擁有翻轉未來的機會。

渣打銀行並攜手台北文華東方酒店，舉辦業界首次的「弱勢青年逐夢工作坊」，邀請正就讀餐飲管理、觀光科系的視障及中低收入的青年，透過工作坊，在就業前優先體驗六星級酒店的經營管理。

渣打銀行指出，今日活動為全球性公益計畫「Futuremakers」的一環，過去6年計畫已協助逾550位視障人才成功就業，今年起再擴大對象至來自中低收入戶家庭的弱勢青年，盼提供其學習、成長及就業機會。（編輯：趙蔚蘭）1081014