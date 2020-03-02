台股23日逐筆交易上路 市價非買漲停賣跌停

（中央社記者潘智義台北2日電）台股將在3月23日實施盤中逐筆交易新制，台灣證券交易所今天表示，逐筆交易新制新增「市價」，與現行「集合競價」所謂市價買在漲停板、賣在跌停板不同。

證交所指出，現行台股盤中採集合競價，每5秒撮合一次，但在3月23日實施盤中逐筆撮合新制，投資人下單後，隨到隨撮，不必等5秒。同時，並推出「市價」下單。

所謂逐筆交易新制下的市價下單，證交所強調，並非現制下的「市價」，因為現制下，投資人口中常說的「市價」，其實就是以漲停價買進，或是在跌停價賣出，並非真正的市價。因此，現制下投資人買賣股票都是「限價」。

台灣證券交易所與知名網紅「這群人」攜手合作，推廣即將於2020年3月23日實施的盤中全面逐筆交易。「這群人」透過輕鬆有趣的方式，介紹逐筆交易實施後，委託種類由2種價格「限價」及「市價」搭配3種有效期別，當日有效（ROD）、立即成交否則取消（IOC）、全部成交否則取消（FOK），盤中共有6種委託方式，分別為限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK。

「這群人」宣導影片中，特別提醒投資人在委託價格上，除限價外，新增市價，投資人以市價委託無須指定價格，每次撮合前，市價委託按台灣證券交易所營業細則所訂原則轉換參考價格，並視為其申報價格。

證交所強調，為避免新制下投資人與現行漲停買進委託、跌停賣出委託混淆，且市價當日有效單未能全部成交，剩餘市價委託將依前述規定隨時轉換，價格將隨著市場報價在當日漲跌幅範圍內任何價格成交，具有一定之風險，請投資大眾謹慎使用。（編輯：楊凱翔）1090302