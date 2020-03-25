美國會商定大規模抗疫紓困案 亞股多收紅

（中央社香港25日綜合外電報導）美國國會終於商定大規模武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）抗疫紓困方案，消息傳來，亞洲股市今天收盤大多上漲。

由於市場關注美國國會今天凌晨商討出2兆美元救急法案，因此儘管武漢肺炎疫情持續擴散，全球股市歷經數週慘跌，交易商仍出現罕見的些微樂觀情緒。2兆美元大約相當美國國內生產毛額10%。

由於華府將大筆支出，加上美國聯邦準備理事會（Fed）承諾，將依所需增加美元發行量，華爾街股市昨天應聲大漲。

在美股勁揚帶動下，加上白宮透露國會已協商出紓困案的消息，帶動亞股今天普遍上漲。此外，2020東京奧運延期而非取消，也令投資人鬆一口氣，東京股市日經225指數終場上漲8.0%，收19546.63點。

香港恆生指數上揚3.8%，收23527.19點。上海綜合指數上漲2.2%，收2781.59點。新加坡、雪梨和馬尼拉股市漲逾5%。首爾股市上漲5.9%。台北股市上揚3.9%。孟買、曼谷和威靈頓股市也全面收紅。

但雅加達股市下跌1.3%。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1090325