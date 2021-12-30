金管會推公平待客2.0 表現不佳業者擬增金檢頻率

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會今天公布加強版金融業公平待客評核機制，2023年起將擴大揭露表現前50%業者名單，意即後50%業者將同步現形。金管會指出，針對表現不佳的業者，將提供名單給檢查局，衡酌金檢頻率。

金管會今天舉行例行記者會，副主委邱淑貞親自宣布2023年加強版金融服務業公平待客評核內容。2023年評核期間為2022年1月1日至2022年12月31日，意即金融業明年就必須落實注意金管會加強版評核重點。

金管會第一項修正重點是擴大評核對象，第二項是增加「友善服務原則」及「落實誠信經營原則」2項評核項目，第三是擴大評核結果揭露範圍，自原先揭露前25%擴大至前50%業者名單。換言之，待客表現落在後50%的業者將現形。

邱淑貞說，原先僅有銀行和保險業須每年接受評核，2023年評核開始，金管會擴大納入樂天國際商業銀行及LINE Bank兩家純網銀，另實收資本額達百億以上大型綜合券商，從過往兩年一次、改為逐年接受評核。

2023年金管會公平待客評核對象為37家銀行業、30家綜合證券商、22家壽險業以及19家產險業，屆時落於後50%的銀行、券商、產壽險業者估計將有53家。

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針對待客表現不佳的業者，金管會銀行局、保險局及證期局採取的監理措施包含約談總經理、要求業者提報改善計畫、提供名單給檢查局作為金檢頻率的考量資料等；針對待客表現優異的業者，則會列入業務審查加分項目，例如模範保險公司新型態商品可從核准制改走備查制等。

就目前銀行局、保險局及證期局觀察，業者被扣分較多的項目，主要是對客戶銷售不當、風險揭露未落實等。（編輯：林克倫）1101230