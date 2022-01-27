Visa：電商蓬勃發展 先買後付趨勢崛起

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（中央社記者謝方娪台北27日電）Visa今天發布2022年值得關注的支付趨勢，隨近年電商與數位支付快速發展，「先買後付（BNPL）」模式逐漸崛起，讓即使沒有信用卡的族群，也可以先消費後付款。

Visa觀察，如今電子商務消費規模已達2019年疫情前的1.5倍，且近6成消費者認為支付習慣已永遠改變。隨數位支付加速發展，簽帳支付額在過去一年成長2成，在支付數位化與消費者習慣改變下，Visa定調2022年有5大值得關注的趨勢。

第一是感應支付興起。根據Visa「消費者支付態度調查3.0」，在台灣有51%消費者愛用感應式卡片及感應式行動支付，因目前社交距離等防疫規定，消費者仍有零接觸、感應交易的需求，Visa預期感應支付趨勢將持續發展。

第二是先買後付（BNPL）崛起。隨電商與數位支付快速發展，「先買後付」模式相應而生，滿足自營業者或尚未累積信用分數等無卡消費者的需求。Visa調查，有8成以上台灣消費者使用信用卡分期付款，使用BNPL的消費者在1成以下，在信用卡分期付款市場相對成熟的台灣，先買後付服務的確鎖定尚未滿足的族群及使用痛點。

第三支付趨勢是加密貨幣逐漸成熟。Visa認為，加密貨幣未來扮演的角色仍待觀察，但可以確定未來將能運用在更多場景，Visa全球調查顯示，關注加密貨幣的成人中，有過半希望銀行能提供加密貨幣產品，已擁有加密貨幣的受訪者中，則有近4成可能將主要銀行轉到有提供加密貨幣產品的銀行。

許多國家央行正在評估發行央行數位貨幣，某些市場已在進行測試或執行，如瑞典、泰國、中國等，Visa指出，金融機構需盡快擬定加密貨幣策略，幫助消費者順暢、安全地進入加密貨幣生態系。

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第四支付趨勢是B2B支付消費化。Visa說，近期許多消費支付創新是從消費者體驗與需求出發應運而生，B2B支付雖然聚焦企業需求，創新、便利、安全、速度也是B2B生態系的願景，Visa預期B2B支付將產生消費化趨勢。

第五趨勢是銀行將會逐漸走向開放。Visa表示，開放銀行將消費者數據所有權歸還給消費者，透過應用程式介面（API），開放銀行可在消費者同意的情況下，將財務數據提供給可信賴的第三方機構，並為消費者帶來更創新的金融產品與服務。（編輯：蘇志宗）1110127