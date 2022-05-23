鴻海工業富聯公布碳中和白皮書 提3大承諾

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海旗下工業富聯今天公布首份碳中和白皮書，承諾2030年碳排放較基準年下降80%、2035年實現營運範圍100%碳中和，以及2050年價值鏈淨零排放。

工業富聯今天新聞稿指出，制定「Reduce減少營運排放、Replace能源結構轉型、Resolve碳抵消與碳捕捉」3R具體行動計畫，依照節能減排，以及可再生能源供給優先、碳抵消為輔的策略，逐步實現自身營運及全價值鏈碳中和。

在Reduce減少營運排放，工業富聯指出，定期追蹤各事業群節能減排政策及鼓勵開發新興節能技術，並根據ISO 50001/GB 23331能源管理系統，設定能耗標準和節能考核機制，完成專項節能技術改造。

Replace能源結構轉型部分，工業富聯積極推動能源結構轉型，透過自主開發可再生能源專案及對外投資併購等方式，實現能源結構調整，降低自身營運產生的碳排放。

例如，工業富聯去年起逐年提升包含綠電在內的可再生能源使用占比，截至去年底，工業富聯已開發近50兆瓦分布式太陽能發電系統，計畫2030年實現約3050兆瓦的可再生能源開發與投資。

在Resolve碳抵消與碳捕捉技術，工業富聯表示，優先選擇減少營運碳排放以及推動可再生能源供給。對於無法透過減少排放和能源轉型來實現的碳排放量，也不排除透過直接開展自然解決方案或增加可認證碳抵消額，以及投資碳排放的捕獲、再利用及封存等方式，輔助抵消部分自身營運碳排放。

工業富聯推動價值鏈碳中和，以鋁為例，工業富聯推動創新金屬公司打造綠色製造燈塔工廠，共同開發鋁原材料循環經濟。目前工廠每年可創造近人民幣3000萬元效益，再生鋁熔煉金屬回收率高達95%以上。

此外，工業富聯結合自身業務實踐及技術創新，建立碳排放管理體系、拓展碳中和諮詢和提供數位化能效，並持續推進綠色製造燈塔工廠、智慧廠務能源管理系統、智能綠色迴圈製造系統和碳計算與諮詢服務。（編輯：楊蘭軒）1110523