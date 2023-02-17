瞄準手作商機 貿協7/21舉辦首屆DIY國際展覽會

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（中央社記者曾智怡台北17日電）瞄準DIY趨勢與潛在商機，貿協將於7月21至23日在世貿一館舉辦首屆DIY國際展覽會（DIY World Expo），展出居家修繕、空間改造、創客自造及手作樂園4大主題，打造全台DIY種類最豐富的展示、採購和體驗平台。

貿協透過新聞稿指出，裝修業缺工、缺料及現代人重視個人風格，促使DIY居家修繕成為風潮，依據英國TechNavio調查顧問公司，從2020年到2025年全球DIY居家裝修零售市場將以5%的複合年均成長率快速成長，市場規模預計增加1547億6000萬美元。

貿協說，近年來「自己動手做」轉變為有成就感與療癒感的創作，具有溫度的「手作」也成為現代人排解煩悶與紓解壓力的方式之一，促進DIY市場的快速成長，潛在商機龐大。

貿協指出，DIY範圍涵蓋甚廣，從居家修繕、裝潢改造、拖車改裝、藝品製作到園藝植栽等各類型的修繕和手作項目，甚至打開YouTube搜尋DIY，映入眼簾的是各式各樣的水電維修、軟裝設計、手作創意等眾多教學影片，DIY儼然成為國人日常生活型態。

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有鑑於此，貿協看準居家修繕及DIY市場成長趨勢，將辦理「DIY國際展覽會（DIY World Expo）」，以「Do It Yourself. Do Wonders. （自己動手、創造不凡）」為精神，邀請國內外DIY相關企業、品牌商、觀光工廠、手工藝教室及創客工坊參展，另搭配研討會、體驗課程、職人展演、網紅直播及DIY作品選拔等活動。

貿協表示，參觀者不僅能夠與職人交流，學習修繕及工藝技巧，更能夠在展場發揮創造力，體驗手作樂趣；經銷商、代理商，甚至手作愛好者更可省去舟車勞頓，一次購足多種創意材料和工具。（編輯：張均懋）1120217