疑吸入丈夫二手菸 婦人罹患乳腺炎

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）鄭女因右側乳房紅腫熱痛，前往醫院確診為乳腺炎合併乳房膿瘍，醫師指出，不是在哺乳期卻罹患乳腺炎的患者大多有吸菸習慣或常吸二手菸，鄭女可能是吸到丈夫二手菸才會罹病。

衛福部立彰化醫院外科醫師李忠懷今天指出，32歲的鄭女今年6月因右側乳房紅腫熱痛來到醫院就醫，他們幫鄭女進行超音波診斷，確診為乳腺炎合併乳房膿瘍，也從鄭女的乳房抽出6cc像綠豆沙的膿瘍。

李忠懷說，乳腺炎指的是乳腺組織的發炎，一般分為泌乳性乳腺炎以及非泌乳性的乳腺炎，婦人不在哺乳期時也可能發生乳腺炎；至於非泌乳性乳腺炎又可以分為乳管旁乳腺炎以及特發肉芽腫性乳腺炎，鄭女罹患的屬於乳管旁乳腺炎。

李忠懷指出，非泌乳性乳腺炎患者大多是吸菸者或長期吸入二手菸的女性，而成因為香菸中的有毒物質可能造成乳暈下乳管組織壞死、感染或造成局部缺氧，臨床上會出現乳房紅腫熱痛的硬塊，有時還會伴隨發燒以及全身無力的症狀，大多數的患者經由抗生素及膿腫細針抽吸或引流就能痊癒。

李忠懷說，病患本身沒有抽菸的習慣，但她的老公有吸菸，因此常吸到老公的二手菸，可能因此導致乳房出問題，呼籲民眾應該正視菸害，減少直接或間接造成的危害，改善自身周圍的環境，保障自己的健康。（編輯：陳俊碩）1080725