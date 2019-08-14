單身婚育租金補貼9/2上路 2萬4000戶受惠

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）內政部今天表示，將於9月2日起開辦單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭租金補貼，協助減輕租屋負擔。依身分及地區不同，每月可補貼新台幣2600元至5000元不等，共有2萬4000戶名額。

內政部今天舉行例行記者會，營建署主任秘書王東永表示，行政院已核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，主要補助對象有3大族群。第一是20至40歲單身青年，第二是2年內新婚家庭，第三為育有未成年子女（含胎兒）家庭。

王東永說，單身婚育租金補貼從9月2日起受理申請，共有2萬4000戶名額。申請方式包含臨櫃、郵寄及線上申請。

內政部指出，若民眾要到現場申請或郵寄資料，可到租賃地的直轄市、縣（市）政府申請；線上申請的網址為https://single-newlywed.cpami.gov.tw/。申請時除了附上申請書，檢附文件包括戶口名簿影本、租賃契約影本、郵局存摺封面影本及建物登記資料，其他文件則視身分提供。

王東永表示，這項單身婚育租金補貼方案將所得限制放寬至最低生活費2.5倍以下，以租賃房屋所在的直轄市、縣（市）作為所得限制的標準，並以107年度總所得為計算依據。

例如，在台北市租屋的單身青年，107年度平均每月所得須低於4萬1450元。若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，107年度平均每人每月所得須低於3萬6445元；夫妻2人加上1名未成年子女的計算方式，為夫妻107年度總所得除以12個月後，再除以3人，即可判斷是否低於3萬6445元的限制。

內政部指出，考量物價與生活水準等因素後，台北市單身青年可領取的最高補貼金額為4000元，新北市、桃園市、台中市、新竹市、新竹縣的單身青年可領取的最高補貼金額為3200元；其他縣市則為2600元。

新婚育兒家庭部分，台北市最高可領取5000元，新北市、桃園市、台中市、新竹市、新竹縣最高可領4000元，台南市、高雄市最高可領3200元，其他縣市最高可以領3000元。

內政部表示，單身婚育租金補貼作業規定、問與答、受理窗口聯絡方式等相關資訊，可到營建署網站首頁右側「單身及婚育租金補貼專區」查詢，或是撥打諮詢專線02-7709-8801，服務時間自8月15日至10月14日，週一至週五早上8時至下午6時。（編輯：張均懋）1080814