立委憂心科教器材安全 教育部：研議規範

科技與創客教育盛行，電子零件以科技教育教材名義充斥市面，而來源、材料、穩定性與安全性都未經檢測，立委陳學聖辦公室16日在立法院呼籲教育部儘速與相關單位研議科技教育器材標準規範，以保障師生安全。中央社記者王飛華攝 108年10月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）國民黨立委陳學聖今天指出，科技教育與創客教育的器材不乏製造與生產來源不明，安全問題堪虞，建請制定「科技教育器材標準」等規範，保障師生安全及健康。對此，教育部表示，研議規範。

陳學聖在立法院召開「科技教育與創客教育的教具安全問題—只要創意不要創傷」記者會指出，各校在預算與可支用經費有限之下，為讓學生有科技教育與創客教育的器材可用，多數學校與校外教學機構多以「價低」、「易購」為採購標準。

他說，如今因為科技教育與創客教育大行其道，過去一般人難以直接接觸的電子零件，紛紛都以科技教育教具名義充斥市面；老師、家長、學生都可廉價購買到這類器材。但其中不乏教學用電子零件的製造與生產來源不明、原料性質未知、乃至導電後穩定性和安全性也完全未經檢驗，目前也完全沒有任何檢驗標準。

另外，有些器材有接觸與量測人體功能者，因為廉價散裝販售、標示與說明書都沒有，因此導致連衛生福利部都無法確認是否為醫療器材、更遑論判斷安全性。

陳學聖指出，還有一般更為常見用於科技教育的「開發板」，過往其實都只存在於電子加工廠內，是製作電器用品的電子零件，這也使得經濟部標準檢驗局目前對於這類所謂的「開發板」只視為「電子零件」，而不受於標檢局的檢驗規範。

陳學聖表示，教育部應儘速與經濟部標準檢驗局、國家通訊傳播委員會、衛生福利部食品藥物管理署研議出「科技教育器材標準」等規範，保障師生安全及健康。

對於陳學聖反映的問題，出席記者會的教育部資科司分析師徐碩鴻表示，關於無線網路設備，必須符合國家通訊傳播委員會的規範，學校相關設備必須符合規範。

教育部國民及學前教育署國中小組專員陳佩玲說，會將立委所提意見帶回研議。（編輯：蘇志宗）1081016