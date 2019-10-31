韓國瑜提學貸利息全補貼 教部：恐有套利風險

（中央社記者陳至中台北31日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，政府應協助青年將學貸利息降到最低，甚至由政府補貼全部利息。教育部表示，此舉恐有套利風險，導致學貸人數增加，沒有真正照顧到需要的人。

韓國瑜今天走訪桃園，在與華勛鄉親見面會上表示，投資年輕人就是投資未來，對年輕人來說最困難的是就學貸款，政府應負責任讓這些經濟困難的年輕子弟到銀行借錢時，將利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府補貼。

對此，教育部高教司長朱俊彰接受媒體訪問表示，銀行曾評估學貸利息全部由政府補貼，恐有「套利風險」，本來沒有需求的人也來借學貸，拿這筆錢去做其他投資，進而賺取利潤。

朱俊彰指出，就學貸款分成3種資格，分別有不同的利率補貼。但目前超過9成的學貸申請者，都是家庭年收入114萬元以下，如果利息全由政府補貼，各種資格的申請人數勢必增加，連帶加重政府的經費負擔。

他說，政府當然希望全面照顧學生，但經費要優先用在真正需要的人。目前還在學貸還款中的有88.3萬人，教育部每年用於補貼利息的經費約新台幣23億元，如果要全面補貼，預估每年要再增加16億元經費，這還是在人數不增加的前提下。

朱俊彰表示，其實教育部已釋出多項學貸政策，減輕青年的還款負擔，包括家庭年收入114萬以下青年，在學期間和畢業（或退伍）一年內免息（由政府補貼利息）。

對於畢業後一時找不到工作，或是收入低於3萬5000元的青年，還可申請「緩繳本金」，最多可以申請4年。

另外還可申請「只繳息，不還本」，最多可4年只繳利息，暫不償還本金。朱俊彰舉例，一個月要還4000元的學貸中，約有3700元是本金。只需繳300元的利息部分，就能大幅減輕還款負擔。

朱俊彰表示，綜合現在各項措施，符合一定條件的青年申請學貸，念大學的4年和畢業後的1年不用還款，可再申請4年的緩繳本金，以及4年的只繳息不還本，最多可在13年後才開始還本金。

朱俊彰表示，對於減輕青年負擔，政府一直在努力，也會繼續尋求可行的方法，近年也跟銀行協調，將學生負擔的利率從1.62％降到1.15％。如果要推動利息全由政府補貼，預算籌措和風險評估，都需再謹慎思考。（編輯：林沂鋒）1081031