龐畢度中心閉館翻新爭議不斷 藝廊總監投書抗議

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（中央社記者李若韻巴黎28日電）即將在2025年閉館翻新的巴黎龐畢度藝術中心，自2023年公布消息後便爭議不斷，藝廊總監湯普隆於本月投稿至世界報抗議，他認為閉館是錯誤的，應重擬展示策略，在翻新期間持續開放。

在巴黎、布魯塞爾、紐約經營藝廊的湯普隆（Daniel Templon）現年79歲，自1966年便開始在巴黎展開畫廊總監生涯，他於5月15日投稿至世界報（Le Monde），標題為「關閉龐畢度藝術中心是錯誤的」，對龐畢度中心尚未找到未來的臨時展覽空間感到遺憾，並對館內豐富的現代藝術作品將分散至法國各處與海外感到不解。

巴黎龐畢度藝術中心將於2025年閉館翻新，歷時5年。

湯普隆在文中向法國總統與文化部長發出呼籲，認為龐畢度中心是國際觀光客拜訪巴黎時，繼羅浮宮、凡爾賽宮之後的重要藝術據點，龐畢度的現代藝術館藏僅次於紐約現代藝術博物館（MoMA），當龐畢度閉館後，公眾只能前往私人藝術基金會如路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）與商品交易所（Bourse de Commerce）等參觀，而湯普隆質疑其不具有展現法國藝術政策能力。

湯普隆強調，法國所有的大型公共建設都在維護古蹟的完整，但沒有任何機構會用如此長時間的缺席來損害社會利益，整修翻新是必要的，但長達5年的閉館代表藝術展示與藝術典藏是次要的、可以被忽略的，這將使龐畢度失去其品牌特色。

湯普隆建議龐畢度中心重整翻新計畫，取消閉館，在翻新期間內將部分館藏移至東京宮（Palais de Tokyo）存放，不僅可省下四處布展的經費，也不浪費員工在閉館待業時的薪資支出。

根據龐畢度藝術中心官網顯示，成立於1977年的龐畢度中心，為紀念即將而來的50週年，在法國文化部的支持下，將於2025年至2030年完全閉館，翻新工程以徹底清除外牆石綿為主、翻新老舊的設備確保消防安全、改善無障礙參觀動線、並提升能源使用效率等。

閉館翻新計畫亦包含「動態地標」（moviment），在閉館五年期間仍執行館外活動，龐畢度中心將與其他分館、美術館、藝廊合作。

例如第一個策展將會在2025年6月於巴黎的香榭藝廊（Galeries Champs-Élysées），展出雕塑家妮基．桑法勒（Niki de Saint Phalle）與其他兩位藝術家的作品；第一個現代藝術館藏巡迴則在2025年10月於羅浮宮內展出。在閉館翻新結束前，龐畢度中心的作品將前往法國其他省份與其他國家。

然而，閉館翻新計畫自2023年5月10日公布以來便爭議不斷，首先讓龐畢度員工感到職位與薪資將失去保障，便從2023年10月16日展開長達三個月的抗議行動，中途一度閉館，直到2024年1月29日結束。解放報（La Libération）報導，文化部與龐畢度工會簽訂備忘錄，保障在閉館期間內465名員工的職位，但文化部否決建立單一場所來重新部署員工與活動。

2024年4月23日，法國審計法院（la Cour des comptes）對龐畢度中心發表一份批評報告，認為閉館翻新計畫組織不善、經營模式薄弱、員工管理需要審查。

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費加洛報（Le Figaro）報導，法院估計龐畢度5年閉館期間，由國家支出的硬體翻新工程費用高達3.58億歐元，而「動態地標」的館外活動費用估計仍須1.8億歐元，龐畢度館長羅蘭．勒龐（Laurent Le Bon）雖稱將自籌費用，但截至2024年2月僅籌得6000萬歐元。

勒龐向費加洛報表示：「龐畢度中心在2025年前將盡可能的籌款，若能籌得所有資金，整體項目便會完成，若沒有，他們將逐項進行，例如優先執行龐畢度圖書館與象徵變革的阿格拉（Agora）設計計畫。」（編輯：高照芬）1130528