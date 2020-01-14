肺癌手術單孔免插管就能做 台大醫團隊國際矚目

（中央社記者陳偉婷台北14日電）傳統初期肺癌手術複雜且有風險，台大醫院創新手術和麻醉方式，胸腔僅開單孔就能精準動刀，不需氣管插管，也不用胸管、尿管，術後恢復更快，獲國際重視，曾受邀國際大會示範。

隨低劑量電腦斷層肺癌篩檢的普及，有愈來愈多早期肺癌病患須接受治療。台大醫院胸腔外科主任陳晉興今天在記者會表示，早期肺癌可以外科手術根治，傳統肺癌手術及麻醉都相當複雜且具有風險性。

陳晉興說明，傳統手術時，麻醉科醫師須使用雙管氣管內管，讓一邊肺呼吸、一邊不呼吸；手術傷口要開胸約20至30公分，且須切斷肋骨，之後再進行肺葉切除術甚至全肺切除術。不但傷口長、切除範圍大，恢復較慢，很多病患聞之卻步。

台大醫院肺癌手術團隊改良傳統術式，以單孔胸腔鏡手術，搭配免氣管插管麻醉，術後也不用插胸管引流及放尿管，合併影像導引定位，可以精準切除早期肺癌的病灶，比起達文西的微創手術必須開3到4個洞，單孔手術對病人的負擔更輕，術後可以很快就出院。

陳晉興表示，台大團隊是第一個將此術式應用在肺癌切除的團隊，受到國際矚目，除發表超過50篇國際期刊，且歐美、亞洲各國也來觀摩學習；團隊還曾受邀到世界肺癌大會進行專題演講，且在捷克進行手術示範，成功幫2名歐洲病人進行免插管胸腔鏡肺癌手術。

衛生福利部統計，台灣每年有超過1.3萬人罹患肺癌，超過9000人因肺癌死亡，肺癌近年來已是全球及台灣民眾癌症死亡原因的第一名。

根據衛福部健保署公布，2016年台灣民眾使用醫療費用前20大疾病排行榜，其中與空污高度相關的包括呼吸系統其他疾病、呼吸和胸內器官惡性腫瘤及慢性下呼吸道疾病。每年死於肺癌及慢性下呼吸道疾病者醫療費用總計超過新台幣292億元。

台大醫院安全衛生室主任陳保中表示，民眾要保護肺部健康，建議選對時間進行戶外運動，要避免在上下班尖峰時間外出，且外出活動前應先使用相關空氣監測軟體，了解一下外面的空氣狀況，如果空污嚴重，就要做好防護措施，戴好口罩再出門。

陳保中也說，室內空氣常會悶、熱，很多人有迷思，認為不要常開窗，但當外面空氣較佳時，應開窗，保持室內空氣對流。可把電扇放在房間四周，除了門窗以外的角落均可，風速要慢、讓風扇擺頭，讓廢氣從廚房和廁所排出，廁所也盡量有窗戶。（編輯：葉俐緯）1090114