染疫清除病毒天數差距大 除了年紀還有其他原因

（中央社記者陳偉婷台北29日電）武漢肺炎病人清除病毒的時間相距很大，台灣有病人隔離67天仍然驗得到病毒。專家觀察，年輕、免疫系統好者，清除病毒需時較短；但也有熟男平常熱愛運動，從確診到解除隔離只花了10天。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣目前累計有298名武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診者，分別為255例境外移入及43例本土病例。確診個案中，2人死亡，39人解除隔離。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前分析台灣235名2019冠狀病毒疾病確診者，發現輕症患者占73%，有輕度肺炎共48例（2成），嚴重肺炎、急性呼吸窘迫共14人（6%），另有11例為無症狀者。

分析報告顯示，235人中有205人住院中，是因為病人發病到第一次檢體採檢陰性，需要花很長的時間，中位數要19.5天，得要這麼多天才能讓呼吸道的檢驗結果轉為陰性。目前台灣是必須三採陰性才能解除隔離，中位數就拉長到24天，甚至有些病人得要40、50天才能三次採檢都陰性。

根據指揮中心統計，確診個案中從確診到解除隔離的最短天數是8天，為一名在養護機構工作的20餘歲護理師。目前隔離天數最長者為67天，是1月23日確診個案，至今仍在住院。

中國醫藥大學兒童感染科主任黃高彬傍晚接受中央社記者採訪時表示，目前觀察發現，免疫系統好、年輕力壯的染疫者，清除病毒的時程比較短。養護機構護理師能在8天內就3度採檢陰性並解除隔離，年輕、身體狀況較好，都是有利的因素。

黃高彬表示，身體遇到病毒攻擊時，免疫系統會產生抗體對抗病毒，如果免疫系統較弱，抗體比較弱，抗原存在的時間就會變長，意即病毒存在體內的時間會拉長。身體機能、免疫系統強弱與病毒排程有關。不過，目前採檢都是測核酸反應，驗到陽性不代表病毒是活的，也可能是屍體。

也並非年紀愈小、排毒時間就愈短；黃高彬解釋，小孩的免疫系統還沒有發育完成，排毒時程並沒有比較短。一般來說，人的免疫力在20歲最好，40歲之後砍半，以目前觀察，年輕力壯者對新型冠狀病毒的排毒狀況比較好。

此外，黃高彬也說，有長期運動習慣可能也是抗疫幫手。台灣有一名確診者，年紀約50歲，平常熱愛運動，喜歡騎重機、腳踏車，確診到解除隔離也是僅約10天左右。

但是症狀輕微程度和排毒狀況是兩碼子事，此外，目前有報告顯示，新型冠狀病毒在人體可長時間存在，有病人已經出現抗體，但呼吸道仍驗得到病毒，這很不尋常。

台灣大學獸醫專業學院副教授陳慧文透過新興科技媒體中心發布訊息回應上述疑慮指出，症狀出現與否，是許多因子的綜合結果，須考量到病毒量、宿主自身免疫狀況等，同樣的病毒的確有可能在某些人身上沒有症狀。

陳慧文說，血液出現抗體與否，跟呼吸道中（病毒的目標組織）是否仍能檢出病毒不一定有必然關係。血液出現抗體，表示宿主免疫反應已啟動，的確表示開始清除病毒中，但在未能全部清除病毒之前，呼吸道仍可能留有病毒。

中興大學獸醫病理生物學研究所教授吳弘毅也回應，病毒在感染動物體後不一定會破壞組織臟器，因此不一定會造成症狀。在病毒的感染過程中，能在血液中檢測出抗體以及在其它組織臟器可以檢測到病毒，是時常發生的現象，並不能據此做出病毒傳染力強的結論。（編輯：張雅淨/陳清芳）1090329