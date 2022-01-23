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本土病例持續增加 教育部籲學測考完及早回家

2022/1/23 09:47（1/23 10:14 更新）
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（中央社記者陳至中台北23日電）COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）本土病例持續增加，今天是大學學測最後一天，教育部建議考生在考試完畢後，及早回家休息，避免前往人潮擁擠的活動與場所。

受到COVID-19疫情影響，111年學科能力測驗拉高防疫規格，包括將每間試場人數降低到36人，每天定時清潔消毒，要求考生全面戴口罩，禁止親友陪考等。

今天是學測第3天，下午2時40分最後一節社會科結束後，考生壓力釋放，往往會揪朋引伴去吃大餐、從事各種休閒育樂活動。

教育部今天告訴中央社記者，受國內疫情影響，建議考生在考試完畢後，及早回家好好休息。在接下來的假期中，也要注意遵守防疫措施，勤洗手、配戴口罩、避免前往人潮擁擠的活動與場所，保持社交距離、落實實聯制，並時刻留意身體狀態。

根據教育部統計，COVID-19疫情從民國110年4月20日到111年1月22日下午5時30分為止，共有979名學生染疫，其中有752名是本土案例（新增3例），227例境外移入（新增1例）。

以教育階段區分，大專校院共405名案例（新增1本土、1境外）、高中159名、國中116名、國小201名、幼兒園98名（新增2本土）。（編輯：管中維）1110123

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