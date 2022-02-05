電邀參加LINE理財群組 嚴防詐騙別加入

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（中央社記者潘智義台北5日電）台股近兩年熱度發燒，但伴隨而來理財詐騙充斥，有時一天接到好幾通理財詐騙電話或LINE簡訊；金管會、刑事局提醒，當接到陌生人電話或簡訊自稱理財團隊，邀你加LINE討論飆股，千萬別相信，避免落入詐騙陷阱。

多年前接到詐騙電話，常可聽到「你中獎了」，請將稅金或手續費匯入指定帳號，辦理手續後可領取巨額獎金，但這類過時、簡單可識破的騙術，要再騙到有警覺的人已相對有限；近年詐騙話術升級，題材隨著時事脈動而調整，加上手機APP群組應用普及，理財詐騙已成為近一年最熱門的騙術。

內政部統計110年詐騙案件發生情形，「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，是總財損量最高的詐騙手法。

內政部說，詐騙集團常見以帥哥、美女圖吸引被害人注意，再以溫情攻勢，慫恿被害人操作外匯期貨、虛擬貨幣、博奕遊戲等不熟悉的投資領域；初期會讓被害人嚐嚐甜頭以放下戒心，等被害人加碼投資後，就以各種理由拖延出金，最後網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸。

刑事警察局預防科警務正廖健凱接受電訪時表示，2021年理財詐騙案較2020年大增9成，詐騙集團常自稱理財團隊，先邀請被害人加入LINE討論群組，再透過詐騙集團成員扮演多個不同角色，一搭一唱，在LINE貼文發表自己理財獲利心得，在群組中一步一步誘使被害人上鉤。

廖健凱直言，理財詐騙仍脫離不了被害人有了貪念，詐騙集團先邀受害人小額投資，並騙稱有投資獲利，再逐步引誘增加投資額度；在幾次都賺錢、嚐到甜頭後，詐騙集團再要求加碼投資、鼓吹擴大獲利，投資人就容易信以為真，落入詐騙集團設下的陷阱中。

他說，詐騙集團會對先前已嚐到幾次甜頭的被害人撒謊，騙稱大額投資理財已獲得暴利，再要求被害人匯入高額手續費到指定帳戶才能領取獲利；當被害人錢匯入指定帳戶卻領不到錢時，詐騙集團會再進一步要求增額匯款、再提高手續費，否則無法領取高額獲利。

另外，詐騙集團甚至可能謊稱被害人個人帳戶已被金管會列管，必須再匯入大額款項，以解決帳戶遭列管及匯出款項的問題；被害人往往不甘心已匯款項有去無回，心情開始緊張影響判斷，再度匯款希望儘速能拿回投資獲利，反而愈陷愈深。最後詐騙集團在確認收到被害人金額後，就立即斷訊或取消帳號，消失得無影無蹤。

手機簡訊推薦本週飆股，也是常見的理財詐騙手法。廖健凱解釋，這樣的詐騙手法還是會要求被害人加入LINE群組，才能持續收到當週最新的飆股訊息，或要求被害人參與LINE線上投資課程，和電話理財詐騙如出一輒。

不過，也有詐騙集團先買進冷門股，再謊稱是潛力飆股，誘使被害人投資這檔冷門股，只見股價愈炒愈高，當被害人沉浸在「可望獲利」夢境時，詐騙集團突然獲利了結，隨後在股價一路下殺過程，被害人只能認賠殺出持股；若是詐騙集團騙被害人買美股，因無漲跌幅限制，倒貨的殺盤力道往往讓人措手不及。

廖健凱分析，透過LINE群組的理財詐騙，除了先透過電話或簡訊釋放訊息，找尋可能的被害人之外，臉書交友也可能透過美女假交往，再誘使被害人加入理財LINE群組，再來一段相同的詐騙戲碼。

誘使被害人加入理財詐騙LINE群組的方式很多，除了電話、簡訊、臉書、交友軟體外，他提醒，廣告也是常見的手法。包裝過的投資理財廣告，就像一般廣告，但最終目的還是誘使被害人加入LINE理財群組；除此之外，連YouTube也有理財詐騙，各種詐騙手段都包裹美麗的糖衣，但結果多是加入LINE群組被騙。

證期局主管表示，針對理財詐騙蒐集資料，若能確實掌握犯罪人身分，則直接移交司法或檢調機關；但若需要進一步調查詐騙者身分或釐清犯罪事實，則請刑事局協助，例如發現簡訊、LINE詐騙事件，因無法掌握其真正身分，就必須請刑事局協助調查。

證期局主管說，若詐騙者是證券或投顧從業人員，證期局固然可依法做行政處分，但更多的情況是連詐騙者是誰都無法確認，必須由警方介入調查。

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此外，證期局在平日監看時，也發現很多廣告涉嫌理財詐騙，會主動將資料交給警方協助調查；而刑事局在網路清查理財平台或投顧業者時，也會向證期局確認是否為合法申請的平台或業者，以攜手打擊詐騙犯罪。

由於農曆春節時，民眾領到年終獎金、壓歲錢，詐騙集團往往在過年期間找機會下手行騙。內政部也提醒，只要把握calm（冷靜）、check（查證）、call（求助）等原則，接到陌生來電或訊息時保持冷靜，記下細節再透過正規管道詢問，即可減少受騙上當的機會。（編輯：張良知）1110205