減燒紙錢降空污 環保署攜四大超商推以功代金

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（中央社記者張雄風台北7日電）行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，1月起結合四大超商推動以功代金的代收管道，籲請民眾共同響應環境友善祭祀新措施，為新的一年增添功德。

農曆春節傳統節慶初九「天公生」即將到來，環保署表示，除了中元普渡及清明節外，春節期間及「天公生」也是民眾燃燒紙錢的高峰期，統計全國紙錢集中燒於春節期間蒐運量約占全年的1成。

環保署與各縣市環保局共同推動環境友善祭祀，民國110年推動紙錢集中燒（包括減燒）數量達2.2萬公噸，為106年的1.8倍，推動以功代金金額達新台幣4500萬元，相較106年推動金額也成長4.8倍；初步估算110年於春節期間推動環境友善祭祀所減少PM2.5（細懸浮微粒）污染相當1000輛1至3期柴油車行駛1年的排放量。

環保署提到，為了良好的空氣品質，鼓勵民眾響應環境友善祭祀，包括使用大面額紙錢並提供紙錢收運集中燃燒處理（紙錢集中燒）、以捐款代替燒紙錢（以功代金）、以白米祭拜代替燒紙錢（以米代金）、減少燃放爆竹或鼓勵用網路祭祀等措施。

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環保署說，眾多宮廟也因民眾環保意識提升，逐漸自主響應環境友善祭祀，目前各地區信仰中心，如屏東縣玉皇宮、台南市天壇、開基玉皇宮等宮廟已陸續響應紙錢集中燒，並鼓勵信眾減少香支、紙錢使用量；統計109年較108年國人使用紙錢的數量約減少6.3%。

環保署強調，為積極回應民眾傳統民俗信仰需求，自108年至今已陸續補助台南市、屏東縣及連江縣設置具空氣污染防制設備紙錢專燒爐，今年更編列1億元補助地方設置紙錢專用金爐，目前針對8個縣市申請案審核中。（編輯：管中維）1110207