桃園新增航警媳婦確診 已匡列居隔無社區足跡

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增1例本土個案，為先前確診桃機航警的媳婦，因陪同確診女兒住院隔離治療自己也確診，但因為已匡列居家隔離，因此並沒有社區足跡。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，新增確診者案20163為20多歲女性，Ct值為19.4，為先前確診桃機航警案19763的媳婦，因照顧陪同確診女兒案19861住院隔離治療，16日雖採檢陰性，18日起出現輕微症狀，20日再次採檢確診。

桃園市政府指出，除新增1例本土個案外，另有8例境外移入個案，其中4例為航班落地採檢陽性、4例為檢疫期間採檢陽性。

桃園市政府提醒民眾，週末為228連假，各觀光景點應維持人流管控、加強實聯制、體溫監測及清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，減少不必要的外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩以及勤洗手等，防疫仍不可鬆懈。

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桃園市政府表示，桃園市的社區採檢站今天共採檢97人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1278人，其中陰性10萬1018人、陽性163人，檢驗中97人。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

桃園市政府指出，今天雖然沒有相關個案公共場所足跡，但民眾若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，但勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。（編輯：張銘坤）1110221