民團批區間測速 交通部：有效降低肇事及違規

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（中央社記者王承中台北23日電）交通部、警政署在常違規或易肇事路段採用區間測速執法，引發討論。民間路權團體認為區間測速無助改善交通安全，反致生其他事故或降低道路使用。交通部及警政署官員指出，區間測速路段肇事及違規件數都降低。

國民黨立委鄭正鈐今天在立法院召開「區間測速對於交通安全與人權之影響」公聽會，台灣交通安全協會理事長陳宏益、知名車評楊子宏、台灣機車路權促進會代表吳祥瑀等民間路權團體代表，以及交通部道安會組長徐台生、內政部警政署交通組副組長劉振安等政府代表與會。

鄭正鈐表示，區間測速在民間引發討論，據統計，台灣去年從1到11月，共發生32萬多件交通事故，造成2000多人死亡，究竟公部門設立區間測速，是否可以減少交通事故、減少傷亡，政府與民間需要更多的溝通，除了一昧透過區間測速來限制車速外，是否還有其他方式可以改善交通。

楊子宏表示，通常限速40公里，大部分人都會以時速30公里前進，導致區間測速的路段不斷產生路隊長，也不斷發生跨線逆向超車的狀況，但相關事故及區段測速路段外的違規卻被公部門排除。所以區間測速只是治標不治本，如果區間測速對於減少交通事故這麼有用，為何高速公路不裝設區間測速。

吳祥瑀指出，台灣針對行車速度的執法密度應該是全世界第一，若真如公機關所述，速度執法是交通治理的王道，為何台灣的交通肇事率不是世界最低？若速度快就是危險，高速公路是否要拆掉？區間測速造成車流速度降低，不只影響到該路段的當地經濟，甚至還影響到救護車輛。

陳宏益表示，區間測速幾乎等於是交通戒嚴，對於行車安全是否能有提升，令人存疑，只是為了罰款，不僅影響當地民眾的出行，以及外來人口的移動。科技執法不應只有取締、蒐證及罰款，而是作為科技管理，分享數據給管理者及用路人。

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徐台生表示，從固定測速改為區間測速的原因主要是因該路段是危險路段，包含山區彎道、隧道、長下坡或人工不易執法等路段，區間測速是讓行駛該路段車輛的速度達到平均，減少肇事與違規，也可以降低員警執法時的傷亡。根據研究，速度增加5%，事故會增加10%，死亡會增加20%。

劉振安表示，區間平均速率不是為收取罰款而隨便亂設，是經各警察局、工程單位評估肇事件數及固定測速系統無法嚇阻後才裝設。安裝區間測速的路段，A1、A2及A3事故都有明顯的下降，且區間的平均速率，也保住民眾的荷包，取締的件數也減少，整個路段的行車速度平均，行車安全增加。（編輯：張均懋）1110223