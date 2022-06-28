歷3年編撰 屏東完成全國首套魯凱本位教科書

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（中央社記者洪學廣屏東28日電）繼排灣族本位教科書，屏東縣政府經近3年時間，編撰完成國小教育階段國語文、英文、數學及自然初版魯凱族本位教科書。為屏東原民孩童編輯屬於自己文化脈絡課本。

屏東縣政府原住民族課程發展中心為深耕原住民族教育，秉持「樂學、易懂、適性、高度脈絡、文化回應」等5大原則，為全縣原住民孩童編輯屬於自己文化脈絡課本，6月完成魯凱族本位教科書編撰與印刷，今天在縣府大禮堂舉行發表會。

發表會邀請霧台、青葉國小2校魯凱族學生聯合歌謠演唱，並與縣長潘孟安一起朗誦課文，現場還設多項情境互動體驗區，魯凱族各部落耆老也到場共襄盛舉，一睹全國首套魯凱族本位教科書風采。

潘孟安看到編撰的課本讚不絕口，書中充滿適合魯凱族學生的學習風格及特性，融入屬於他們獨特文化脈絡。他表示，原住民族教育除須建構一套系統性知識架構，更要讓孩子從教材成為一個能兼顧學科知識及文化素養的魯凱人。

潘孟安期盼原住民學生透過本位教科書的學習內容，能認識祖先智慧及建立民族自信，並由感謝魯凱族耆老及審定委員們貢獻智慧及協助編撰。

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縣府教育處新聞稿指出，先前已有排灣族本位教科書編輯經驗，自民國108年11月起至今年6月接續編寫魯凱族本位教科書，扣緊12年國教課綱，以核心素養導向的教材內容，歷經近3年時間，終於編撰完成國小教育階段國語文、英文、數學及自然初版魯凱族本位教科書。

依教育處資料，這套魯凱本位教科書將以霧台、青葉國小作為試行學校，希望藉由為原住民孩子編輯屬於自己的課本，透過加入美感與融合現代及傳統元素的圖文，讓學科知識連結孩子們最熟悉的文化，編排出獨具風格且充滿溫度課本，除了喚起文化認同，也引起學習興趣，進而提升學習成效。（編輯：孫承武）1110628