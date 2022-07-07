北科大翻轉助聽器形象 融入羽毛、琉璃多元素

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（中央社記者陳至中台北7日電）台北科技大學工業設計系接受華科慈善基金會委託，以石材、羽毛、琉璃等多種元素，翻轉助聽器形象，希望助聽器不只有輔助聽力功能，還能成為個人穿搭的一環。

台北科大今天發出新聞稿，工業設計系教授鄭孟淙帶領團隊，接受華科慈善基金會委託，以3H（Hear、Help、Happiness）精神，翻轉現有的助聽器形象。

台北科大參與專案的6名學生設計師，今天獲邀與歌手許書豪同台走秀，配戴多款獨具風格的造型助聽器，展現創意新生代的設計巧思。

鄭孟淙表示，這次設計的是體積較小的助聽器，在造型與模型分件上需要多次嘗試，學生選用的材質不侷限於金屬，也加入石材、羽毛、刺繡、矽膠、PLA塑膠等，希望學生透過這次專案，親身感受到設計實務「試錯」的過程。

學生黃鈞彥作品EClipse，材質選用穩重的石材與炫目的金屬形成對比，視覺外觀參考月相變化，從展開、佩戴到最後收起，一如月亮陰晴圓缺，同時具備方便收納的優點，圓弧形也適合耳掛。黃鈞彥說，每個人的外表或條件，如每天的月亮不盡相同，但本質仍是一樣的，重要的是去相信「存在即具有意義」。

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陳思妘作品Sunfee是以向日葵的放射狀朝耳下延伸，產生規律美感，搶眼的金黃漸層色調，更展現大膽與自信。她說，助聽器和眼鏡同為輔具，但距離受大眾喜愛與接納，還有很長的路要走，因此把太陽轉化為向日葵造型，期盼暖陽時刻陪伴每一個需要的人。

台北科大副校長楊士萱表示，設計學院近年致力提升教師的產學合作能量，推動產業創新、服務社會弱勢，協助人們透過科技工具消弭障礙；期許學生深入理解助聽器的使用族群及需求，讓助聽器更有吸引力，翻轉外界對助聽器的刻板印象。（編輯：陳仁華）1110707