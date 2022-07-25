高雄氣象舊站近50年不敷使用 遷新址盼服務升級

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中央氣象局25日表示，高雄氣象站遷至楠梓區都會公園新址正式啟用。中央氣象局長鄭明典致詞時表示，高雄氣象站未來也將與高雄都會公園管理站攜手推動環境教育，透過風力塔與觀測坪、深井式地震儀與強震儀、海上氣象浮標與浮球等設備，讓參觀民眾了解如何蒐集3度空間海陸的氣象資料。 （氣象局提供）中央社記者張雄風傳真 111年7月25日

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天發布新聞稿表示，高雄氣象站新址正式啟用，民國62年設立在前鎮漁港的氣象站，遷至楠梓區都會公園，盼為高雄日常生活，防減災、農漁業發展及環境教育提供更好服務。

中央氣象局長鄭明典表示，高雄地區最早於西元1885年，在高雄港海關燈塔，開啟氣象觀測；迭經搬遷，於民國62年配合高雄港建設與漁業氣象服務需求，遷移至前鎮漁港。

鄭明典說，近年來，因前鎮漁港周遭日益繁榮，附近新建物林立，逐漸影響氣象觀測品質，同時也因氣候變遷下災害天氣頻傳的趨勢，為提供高雄地區更好的氣象預報、觀測資料與更優的環境教育等服務，並配合行政院農業委員會「前鎮漁港建設專案中長程計畫（110 至 113 年度）」，搬遷至後勁溪旁的楠梓區都會公園，新建辦公室於去年5月動土、今年6月竣工。

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鄭明典指出，高雄氣象站未來也將與高雄都會公園管理站攜手推動環境教育，透過風力塔與觀測坪、深井式地震儀與強震儀、海上氣象浮標與浮球等設備，讓參觀民眾了解如何蒐集3度空間海陸的氣象資料。

同時，鄭明典提到，經由設置於大廳內地球展示系統等設備，讓民眾得以衛星的視角觀察多樣化的地球科學，推廣氣象、地震、海象、太空及天文等科普知識。歡迎機關團體、學校或個人預約參觀，也歡迎「厝邊隔壁，有閒來坐」。（編輯：管中維）1110725