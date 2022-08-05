災保法上路 勞動部宣布調高工、漁會行政補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北5日電）勞工職業災害保險及保護法5月上路，勞動部今天宣布，考量工、漁會行政業務會因災保法上路而增加，將調高行政事務費補助，由每人每月新台幣12.5元提高至14元。

勞動部勞動保險司司長陳美女接受媒體聯訪指出，勞工職業災害保險及保護法上路後，除了擴大強制納保對象，也提高保險給付的標準，這些改變都增加工會、漁會執行相關業務的複雜度，工會也有反映災保法實施後需要安排人事因應等。

陳美女表示，為了讓工、漁會可以一同保障勞工工作生活安全，因此今天公告修正「職業工會漁會辦理勞工保險及勞工職業災害保險業務補助作業要點」，將提高勞保及勞職保行政事務費補助。

陳美女舉例，過去勞工在工、漁會投保勞工保險，勞動部補助每人每月12.5元，配合災保法上路，將調高至每人每月14元，另外對於只有單獨投保勞職保者，過去並沒有給予補助，這次也修正為每人每月補助3元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳美女指出，由於工、漁會業務包含收繳保費，因此這次同步將保險費彙繳率補助條件由93%調整為95%，網路申報者由90%調整為93%，意即工、漁會收到的保費必須達全單位的9成5等，才可以來申請行政事務費補助。

陳美女說，新政策8月正式上路，剛好適逢工、漁會申請今年5月份的行政事務費補助，因此可直接適用新的補助標準，預估每年新增5000萬元支出。（編輯：管中維）1110805