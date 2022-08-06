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布農族族語模範父親 堅持全族語環境傳承母語

2022/8/6 14:12（8/6 14:21 更新）
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原住民族委員會6日表揚族語模範父親，推廣母語傳承，布農族爸爸韃虎．伊斯瑪哈單．伊斯立端（左2）堅持在家與小孩說族語，努力營造、讓家庭成為整個部落唯一使用全族語對話的家庭。中央社記者吳欣紜攝 111年8月6日
原住民族委員會6日表揚族語模範父親，推廣母語傳承，布農族爸爸韃虎．伊斯瑪哈單．伊斯立端（左2）堅持在家與小孩說族語，努力營造、讓家庭成為整個部落唯一使用全族語對話的家庭。中央社記者吳欣紜攝 111年8月6日
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）為推廣母語傳承，原民會今天表揚族語模範父親，布農族爸爸韃虎．伊斯瑪哈單．伊斯立端40多歲才認真學母語，如今不僅將家族打造為全族語環境，不小心講國語還會被孩子提醒。

原住民族委員會今天在圓山大飯店舉行典禮，從原住民族16族評選出52名族語模範父親，透過公開表揚表彰各位父親傳承族語的努力。

其中，韃虎．伊斯瑪哈單．伊斯立端為了讓孩子講母語，努力營造、讓家庭成為整個部落唯一使用全族語對話的家庭，連太太雖然是漢人，也都成功通過原住民族族語認證。

韃虎．伊斯瑪哈單．伊斯立端接受媒體聯訪時指出，他從小在平地長大，過往對族語認知也只有單字詞彙，後來在長輩一句「你身為布農族的，應該講族語」鼓勵下，於是他在40幾歲決定認真學好母語。

後來，隨著孩子的出生，韃虎．伊斯瑪哈單．伊斯立端也決定讓孩子講族語、傳承族語文化，從原本只會講單字、單詞、句子，如今不僅可以使用全族語教學，在家庭裡堅持使用母語與小孩對話的他，有時不小心講國語還會孩子糾正「要講母語」。

除了韃虎．伊斯瑪哈單．伊斯立端外，阿美族族人林泳輝也是今天受表揚的族語模範爸爸之一，林泳輝接受媒體聯訪指出，為了讓孩子說母語，他要求小孩聽說讀寫都必須使用母語，在現今科技發達的社會，即便是使用line對話，他也堅持用阿美族拼音與兒子溝通。

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林泳輝指出，他現在都在各部落進行文化傳承工作，只要有部落需要，他就會去部落使用歌謠教材帶領小朋友學習母語，希望繼續傳承母語文化。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）表示，爸爸是家庭中傳承族語重要的角色，感謝蘇貞昌的認同支持才有第1次全國族語模範父親表揚典禮，未來也會持續在每年的母親節及父親節辦理族語模範父母親表揚，讓族語在更多的家庭被使用及傳承。（編輯：陳政偉）1110806

原住民族委員會6日表揚族語模範父親，阿美族族人林泳輝為了讓孩子說母語，連用LINE對話都堅持用阿美族拼音與兒子溝通。中央社記者吳欣紜攝 111年8月6日
原住民族委員會6日表揚族語模範父親，阿美族族人林泳輝為了讓孩子說母語，連用LINE對話都堅持用阿美族拼音與兒子溝通。中央社記者吳欣紜攝 111年8月6日
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