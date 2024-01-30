10大精神健康議題 國中生命案、MeToo事件皆上榜

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）台灣民眾精神健康，從新聞事件可一窺端倪，去年度10大精神健康議題票選結果揭曉，以「新北國中生割頸案」居冠，MeToo事件在台延燒與年輕族群3次免費心理諮商等位居前三。

2023年是疫後百業復甦，逐漸恢復生活常軌的一年，生活適應及校園和社會安全備受挑戰，精神健康基金會今天舉行「2023全國十大精神健康新聞事件」票選結果發表記者會，盼有效喚起社會大眾對精神健康促進與維護等議題關注。

這次以「新北國中生遭同學割頸不治事件」位列榜首，作為票選結果評論人的精神健康基金會董事長胡海國認為，類似殺害事件絕非偶然發生，通常有跡可循，如加害者所處生活環境不利腦結構與功能發展，歷經數年的情緒、行為、認知等惡性循環，才形成加害他人傾向。

胡海國提醒，面對歷經惡性循環成長的學生，只運用轉學、輔導、少年觀護確實不具有好效果。若想達到預防效果，應在加害傾向形成前，介入糾正措施，如操練非暴力溝通、不接觸將人類物化的網路資訊或遊戲，奉勸政治人物平時問政和選舉勿散播攻擊性語言，以免成為元凶之一。

第2名為「MeToo事件在台延燒」，身為評論人的精神健康基金會健康指數組召集人楊聰財表示，從精神健康的角度來看，不僅MeToo運動受害人應比照性侵害被害人身心治療輔導和關懷服務機制，對於加害人同樣應比照性侵害加害人處遇計畫進行強制性輔導以及身心治療，預防再犯。

第3名是「15至30歲年輕族群每人3次免費心理諮商」，精神健康基金會執行長韓德彥雖認同新制，但點出制度不足之處，是後續協助資訊不夠明確，年輕人使用3次免費諮商後，可能不知如何是好，稍微嚴重心理問題不是3次諮商就能有效解決，還需要更完整配套措施。

10大精神健康議題第4名為「台灣青少年每7人就有1人憂鬱」、第5名是「新北市幼兒園疑似餵食幼生安眠藥案，引發全台家長恐慌」、第6名「國民法官首次審理思覺失調症患者殺人案，判有期徒刑12年」、第7名「諮商心理師公會聯合會提出，疫情後大學生憂鬱比例增加」。

第8到10名精神健康議題票選結果，依序是「李玟驚傳憂鬱症離世，台灣重度憂鬱人口破百萬，醫揭5大原因讓患者束手無策」、「國內多所大學開始實施心理假制度」及「國寶級雕刻大師朱銘輕生」。（編輯：陳清芳）1130130