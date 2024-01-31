水稻生產也有碳排 台中區農改場3階段減碳

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）農業活動是造成碳排放的來源之一，農業部台中區農業改良場從水稻生產下手，透過3階段減碳技術改善，能讓每公斤白米產品減少約0.63公斤二氧化碳當量，也有助提升白米品質。

人類活動所造成溫室氣體大量排放稱為「碳排放」，近年世界各國也正在積極研擬減碳、淨零碳排策略，以維護地球環境。

農業部今天發布新聞稿指出，農業活動是造成碳排放的來源之一，其中台灣水稻栽培面積多達23萬至25萬公頃，且稻米又是台灣重要的糧食，因此研發稻米低碳生產技術更顯重要。

農業部台中區農業改良場指出，稻米的生產過程中主要的碳排階段分別包含田間甲烷排放、肥料製程及稻米加工碾製，以每公斤白米為例，總碳足跡約為3公斤的二氧化碳當量。

台中區農改場指出，透過3階段改善，例如乾濕交替灌溉、合理化施肥及適時採收，則每公斤白米產品的碳足跡將可減少21%，約等於0.63公斤的二氧化碳當量，將有助於提升白米品質。

台中區農改場舉例，以乾濕交替灌溉取代田區長時間浸水，可促進土壤通氣及有效抑制甲烷排放，並具有節約灌溉水與提升白米食味品質的優點，且藉由合理化施肥減少肥料用量，也可降低肥料製造端的碳排，也有助於強健稻株、提升病蟲害抗性及保護土壤等功能。

台中區農改場也說，改善加工碾製階段能源的碳排，在稻穀完全成熟才收割，此時的稻穀水分含量較低，節省烘穀耗能與時間人力，同時可降低青米率，提升外觀品質。

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台中區農改場表示，在3階段減碳技術下，估計每公斤白米可分別減少0.5、0.1、0.03公斤二氧化碳當量的碳排，總計0.63公斤二氧化碳當量，若以未改善前的每公斤白米碳足跡3公斤二氧化碳當量計算，可減碳達21%。

台中區農改場表示，淨零碳排是現在進行式，減碳已刻不容緩，為降低稻米生產碳排放，後續將持續育成低碳品種、開發稻稈收穫後處理及水旱輪作系統建立等技術。（編輯：陳政偉）1130131