盲人重建院開咖啡技能班 豐富生活助走進職場

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（中央社記者蘇木春台中5日電）台灣盲人重建院中部服務中心將開設視障者咖啡技能班，今天舉辦志工培訓營，以咖啡知識和視障者如何沖咖啡技巧為核心內容，未來希望透過技能班，讓視障者能豐富生活，甚至進入職場。

台灣盲人重建院中部服務中心主任巫承宗今天表示，重建院透過社區型活動與台中市政府支持的視障者生活重建計畫，協助視障者與家庭走出家門，進入社區場域。今年將新開設「啡香之lu班」，教學視障者手沖咖啡相關知識，不只能豐富生活，未來甚至透過咖啡技能進入職場。

為咖啡技能班做準備，中部服務中心今天先舉辦志工培訓營，邀請連鎖咖啡品牌區經理Peggy擔任講師，以咖啡知識和視障者如何沖咖啡技巧為核心內容，並輔以嘗試咖啡盲沖，讓志工了解人導法及點鐘運用的知識，未來得以協助視障學員進入課程。

Peggy會中表示，透過課程與重建院的教師、社工們，一起探索如何在看不見的狀況下安全手沖咖啡，活動也讓她對視障者有更多的認識，與志工互動盲沖體驗中，看見視覺障礙者生活中的各種不易和挑戰，有機會提供服務成為障礙者的眼睛，是難忘的經驗。

林姓志工說，課程中學習透過人導法，體驗在沒有視力的狀態下，前往飲水機自己裝熱水，再回到桌面由其他志工告知每個咖啡用具的位置，在黑暗中完成第一杯手沖咖啡，感受到別具意義。

巫承宗表示，「啡香之lu班」今年將開設2梯次課程，上半年預計25日開課，另有唱歌、體適能、瑜珈、文史等課程，相關資訊可上台灣盲人重建院網站與臉書粉絲團查詢。（編輯：謝雅竹）1130305