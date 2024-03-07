教保工會籲正視血汗勞動 衛福部：持續改善環境

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（中央社台北7日綜合報導）全國教保產業工會在婦女節前夕，呼籲政府正視幼托機構的「血汗勞動」問題。衛福部表示，會持續改善托育環境，增加公共化機構則需要時間，「地方已經被我們逼得很緊。」

全國教保產業工會今天在台北召開記者會指出，政府推出「0到6歲國家養」政策，宣誓要當家長的「神隊友」，但目前政策較流於「大撒錢」，著重於加碼現金補助，依舊難以擺脫幼托環境高度私有化與營利化的市場邏輯，無法讓幼托人員免於血汗勞動。

工會曾於民國109年調查，幼托人員平均工時9.3小時（未包含午休時間），超過半數沒領過加班費或補休，約3成勞保被「高薪低報」。

全國教保產業工會理事長郭明旭表示，幼托環境無法擺脫市場化，因為利潤導向，幼兒園變成一種服務業，親師關係變成消費導向，幼托工作者大多只能配合個別家長的意見、需求和喜好，面臨三高（高工時、高情緒、高壓力）與三低（薪資低、福利低、保障低）的窘境。

衛生福利部規劃今年起托嬰中心廣設「監管雲」，尤其引起教保人員不滿。台北市教保人員協會秘書長陳亮吟表示，影像畫面仍可各自解讀，捕風捉影的片段不見得是真相，「看到一個影，生一個孩子」的情形層出不窮。她說，不堪每天都被當成嫌疑犯的人員，被迫轉換職場，留下來的人，未來恐怕都要配戴密錄器尋求自保。

高雄市教保人員職業工會理事長黃雅雪表示，教保人員工作包山包海，「不只包小孩，還要包大人。」常要滿足家長的過度需求，例如不斷要求幫孩子拍照，拍了5張還會被問為何不拍10張；蚊子叮到、抓癢抓到，都會被懷疑虐童。她希望政府的政策，能幫助幼托機構回到信任與陪伴。

全國教保產業工會提出3項建言，第一，短期內政府應納管準公共化幼兒園與托嬰中心（與政府簽約的私立機構），建立有效的查核機制和申訴管道。第二，長期應擴充公共化幼托機構（公立、非營利、公辦民營等），訂出準公共化政策的退場時間表。第三，中央應督促地方政府對托育行業定期勞動檢查及跨局處的聯合稽查。

對此，衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟回應，會持續與教育部同步改善托育環境，減輕工作壓力，盼幼保科系畢業生新鮮人可投入托育職場。自110年起補助優化「照顧比」，鼓勵從原本1比5調降至1比4，當業者增聘1人改善照顧比，1年補助新台幣50萬元，由國家負擔人事成本。

另外，112年開始補助托育業者改善托育人員薪資，簡慧娟說，過去早期設立的托育機構起薪維持新台幣2.8萬元已久，希望透過程度不等的補助，調高薪資待遇，年資較淺者至少起薪3萬元，資深員工至少需要3.6萬元，吸引優秀人員到托育職場。

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至於公共化數量不足議題，簡慧娟說，衛福部持續積極以前瞻計畫經費補助地方政府，布建小家園、大公托等公共化設施，有很多縣市都非常積極布建，希望達到每個區至少1個公共化托育設施目標，「這需要時間，很難一次到位，地方已經被我們逼得很緊」，正以今年底可達約555家為目標邁進。

教育部初步回應，各縣市持續在公共化供應不足地區增設公幼，而準公共化幼兒園政策今年8月將進入第3期，到時針對教保人員薪資提高，師生比與退場機制等，將有新規定。（編輯：李亨山）1130307