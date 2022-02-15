藍委遭中國點名暗獨 蘇貞昌：指手畫腳、妄加批評

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）國民黨立委林為洲、陳以信被中國官媒點名為暗獨人士。行政院長蘇貞昌說，中國意圖併吞台灣，老是指手畫腳，妄加批評；國民黨也不必逢迎中國，哪怕主張中華民國，中國也認為是暗獨。

媒體報導，中國政協主管的媒體「人民政協報」刊出文章砲轟「台獨勢力」，並點名陳以信與林為洲是暗獨人士。

對此，蘇貞昌今天晚上出席台灣燈會中央主燈「鳳彩飛舞」開燈典禮，會前接受媒體聯訪時表示，中國意圖併吞台灣，老是指手劃腳，非常不當，對一些國民黨立委相關言行，也妄加批評說是什麼「暗獨」。

蘇貞昌說，由此可見，國民黨不必再去刻意逢迎中國，因為在中國的眼中，「哪怕你主張中華民國，它都還認為你是『暗獨』」；在中國的眼中，只有它一個國家，沒有什麼台獨、中華民國，就是要併吞台灣。

蘇貞昌呼籲，全體台灣國人同胞，應該團結一致，堅持國家主權，捍衛民主自由；還有極少數人對中國存有任何幻想，那都不在中國眼裡，不必再做那些違背主流民意的事了。

此外，針對三立媒體集團董事長林崑海逝世，蘇貞昌說，林崑海白手起家，一生奮鬥，堅持台灣主權立場，令人敬佩，不幸仙逝，令人感到不捨，希望家屬節哀；本來今天要去捻香，因靈堂還沒布置好，改天適當時機再來致意並慰問家屬。（編輯：陳仁華）1110215