新國會園區選址 游錫堃傾聽之旅首站19日訪北市府

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（中央社記者范正祥台北18日電）立法院長游錫堃啟動新國會園區選址，將展開傾聽之旅拜訪立法院遷（改）建地點19個提案所在地的直轄縣市政府，深入了解各遷（改）建建議地點的現況及適宜性，首站預計明天（19日）拜訪台北市政府。

立法院現址多年來面臨環境空間諸多困境始終未解，游錫堃上任後成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」，盼日後提出數個建議方案，送請由各黨團推薦委員成立的立法院「國會遷（改）建暨監督委員會」，來做政策討論及決定。

游錫堃認為，國會遷（改）建工作也許要10年或20年甚至更久才能完成，但總是必須有一個開端，也希望廣納各界意見與專業評估，彰顯公民參與和民主精神。

游錫堃今天與立法院未來國會願景規劃諮詢委員會召集人林洲民等人共同召開記者會，說明啟動新國會園區選址的計畫內容，並宣布將拜訪相關的地方政府。

關於新國會園區選址，游錫堃指出，過去30多年來，各界建議的地點原有15處，其中除了立法院未來國會願景規劃諮詢委員會建議在「立法院現址原地改建」1處外，在遷建的建議方面，台北市轄區就有5處，分別為立委提案的中正紀念堂、202兵工廠及聯勤司令部，還有過去立法院會曾決議通過的地點有華山藝文特區、空軍總部舊址，以及立法院未來國會願景規劃諮詢委員會提議的華光社區。

游錫堃表示，很高興看到最近台北市長柯文哲又積極提出4個新建議地點，分別是台北市憲兵隊、台北市後備指揮部、中正萬華拖吊保管場、劍潭青年活動中心等4處。所以，新國會園區選址，現在位於台北市的遷（改）建地點總計有10處。

為能深入了解各遷（改）建建議地點的現況及適宜性，游錫堃表示，明天開始將專程拜會相關地方政府，一方面感謝各地方政府支持立法院遷（改）建計畫，另一方面希望聽取各縣市政府的聲音，也對未來可能發展作意見交換；懷抱著謙卑的心態希望兼顧社會溝通的效果，為未來國會園區選址奠定堅實的社會共識。

游錫堃表示，目前預定的行程是4月19日下午拜會台北市政府、4月28日下午拜會新北市政府、5月5日上午拜會台中市政府、5月5日下午拜會彰化縣政府，最後再安排宜蘭縣政府。

游錫堃指出，國會遷（改）建地點，本著開放的態度，希望藉這個傾聽之旅能啟動與各界意見的充分溝通，完善遷（改）建期前的幕僚作業，其後再送請由立法院各黨團推薦委員所成立的國會遷（改）建暨監督委員會來作政策討論及決定。

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回顧立法院歷史，立法院在1990年，曾經提出院址遷建華山車站案，並在1992年通過以華山車站舊址為遷建地點，但在第2屆立法院審議時遭刪除預算，立法院遷建首度告吹。

此外，1999年第4屆立法院時，將遷建地點變更為舊空軍總部，於決議通過特別預算，但後來辦理都市計畫變更過程，遭當時的台北市議會反對，又遇921大地震全國投入賑災影響，最後逾5年預算保留期而終止，立法院第2次遷建計畫又無疾而終。（編輯：蘇志宗）1110418