內政部：大巨蛋排煙有安全疑慮 遠雄修正後7月審查

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（中央社記者陳俊華台北7日電）內政部今天說，經消防技術審議委員會審議，大巨蛋煙控現場試驗計畫尚不符合國家標準規範，仍有安全疑慮，將依遠雄提出資料送請7月委員會審議；請北市府督促遠雄遵循法規，避免審查延宕。

內政部下午透過新聞稿指出，台北市副市長彭振聲、蔡炳坤今天率隊拜會內政部次長花敬群，討論社子島區段徵收計畫、大彎北段都市計畫及遠雄大巨蛋消防審查等議題。

內政部說，大巨蛋的商場、辦公大樓等是依「各類場所消防安全設備設置標準」設置各項消防安全設備，由於體育館等因用途構造特殊，遠雄公司認為有適用設置標準排煙設備規定的困難，因此依「消防法」規定，以大型出口或挑高區的自然排煙等方式，驗證具上開標準同等以上性能，向內政部申請審核認可。

內政部表示，110年6月24日遠雄公司第一次只向內政部申請巨蛋體育館、巨蛋廣場2處審核認可，同年11月15日又新增3處，程序上屬重新申請案件，且申請範圍擴大，導致案件複雜及審查費時。

內政部說，依遠雄公司修正送審資料，經消防技術審議委員會今年2次會議審議，大巨蛋煙控現場試驗計畫尚不符合國家標準規範，仍有安全疑慮，加上遠雄公司今年6月8日函報修正資料仍有多項不一致情形。

內政部表示，消防署已於6月13日再函知遠雄公司修正及釐清，後續將依遠雄公司提出資料，送請7月委員會審議，也請北市府督促遠雄公司遵循法規標準，以避免審查延宕。

內政部指出，本案如經委員會審議通過後，請北市府應落實監督遠雄公司依計畫實施熱煙試驗，並完成竣工查驗，以保障建築安全的前提，共同依法制程序為維護市民安全把關。（編輯：謝佳珍）1110707