鄭文燦指沒太強 侯友宜：認真做事讓新北更進步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北11日電）桃園市長鄭文燦昨天指新北市長侯友宜也沒太強的說法，侯友宜今天對此表示，會認真做事，讓新北更進步。並強調，市政工作永不停歇，會帶著團隊好好拚市政，拚防疫。

侯友宜主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，今天新增確診3069人，居家照護執行中1萬3322人，居家隔離列管數7558人。

他表示，依確診人數統計圖來看，曲線正緩降中，今天人數比昨天少，應是假日效應，仍待觀察，但疫情也相對穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府新聞局長張愛晶表示，隨著疫情漸緩，市府防疫說明會將減少為週1、週3及週5召開。若有必要，也會視疫情增開說明會。

侯友宜接受媒體聯訪時針對林佳龍參選後可能促成綠營派系大團結，他表示，會全力拚市政及防疫；媒體追問對桃園市長鄭文燦昨天說「侯友宜也沒太強」的意見，侯友宜表示，會全心全力在工作角色上，好好做事，認真做事，讓新北更進步。並強調，市政工作永不停歇，會帶著團隊好好拚市政，拚防疫。（編輯：方沛清）1110711