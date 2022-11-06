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屏東農業國際化包裝廠動工 蘇貞昌：提升競爭力

2022/11/6 16:38（11/6 18:06 更新）
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屏東縣政府籌建屏東農業國際化包裝廠，6日舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌（前左）、屏東縣長潘孟安（前中）、民進黨屏東縣長參選人周春米（前右）出席。中央社記者李卉婷攝 111年11月6日
屏東縣政府籌建屏東農業國際化包裝廠，6日舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌（前左）、屏東縣長潘孟安（前中）、民進黨屏東縣長參選人周春米（前右）出席。中央社記者李卉婷攝 111年11月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東縣政府籌建屏東農業國際化包裝廠，今天動土，行政院長蘇貞昌出席典禮指出，完工後將可一條鞭出貨，從國際遠見角度，提升台灣競爭力。

屏東愛文芒果及全年產的木瓜，要銷往日本或韓國，都須經過蒸熱檢疫，蜜棗則須冷藏檢疫，主要是為了除去東方果實蠅的蟲卵，但屏東沒有蒸熱場，得運往高雄、台南或台中豐原進行檢疫，路途遙遠，不僅增加運輸成本，過程也容易造成損耗。

屏東農業國際化包裝廠斥資新台幣5億6000萬元，整合在地農產品集貨兼具內、外銷功能，降低成本，提升果品上架品質，設置蒸熱檢疫及引入冷鏈體系，主要產期最大處理量能每月約1600至2000公噸，全年預估可達2萬公噸以上。第1期工程預計民國113年3月完工。

蘇貞昌致詞指出，屏東農產品高品質，再加上最先進的設備，國際化包裝廠完工後，從完全加熱、動線物流、包裝，一條鞭出貨，從國際遠見的角度，提升台灣競爭力。

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縣長潘孟安表示，屏東為全台熱帶果品生產重鎮，近年積極拓展歐、美、日、亞等全球通路。面對國際農業自由化劇烈競爭下，未來將著重在培植具國際競爭力優質農產品，建立以外銷為導向的農產品供應鏈，符合國際市場需要。

縣府強調，未來除強化栽培技術外，輔以採後處理、蒸熱檢疫及農產加工與保存技術，引入冷鏈物流，以強化競爭力；完工後可形成產業聚落。搭配全球良好農業規範的GLOBAL G.A.P.及ISO驗證體系作為生產和加工準則，逐步推動在地農業與國際運銷體系接軌。（編輯：謝雅竹）1111106

屏東縣政府籌建屏東農業國際化包裝廠，6日舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌（圖）出席表示，完工後將可一條鞭出貨，從國際遠見角度，提升台灣競爭力。中央社記者李卉婷攝 111年11月6日
屏東縣政府籌建屏東農業國際化包裝廠，6日舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌（圖）出席表示，完工後將可一條鞭出貨，從國際遠見角度，提升台灣競爭力。中央社記者李卉婷攝 111年11月6日
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