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LINE手機版更新 一鍵複製ID代碼免打字

2022/4/26 15:15
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（中央社記者吳家豪台北26日電）通訊軟體LINE今天公布12.6.0版本4大新功能，除了可一鍵複製LINE ID、優化深色模式的貼圖鍵盤背景色，另優化群組通話分享畫面的瀏覽模式，並在LINE VOOM頁面新增搜尋圖示。

LINE 12.6.0 Android版本已於4月21日上線，iOS版本即將上線。

LINE在官方部落格發文說明，有些用戶覺得LINE ID太長，每次打字都花了很長時間。這次更新後，點選LINE主頁右上角的「設定」，再點選「個人檔案」，在LINE ID點選「複製」即可一鍵複製，更方便透過簡訊或電子郵件傳給想加好友的用戶。

LINE 12.6.0版本也優化群組通話分享畫面的瀏覽模式，使用群組視訊通話的分享畫面功能時，分享「自己的螢幕畫面」會自動放大螢幕；分享YouTube則是以縮小畫面呈現，以便瀏覽YouTube畫面全貌。

此外，12.6.0版本的短影音平台LINE VOOM頁面右上方新增「搜尋」圖示，強化探索功能，可搜尋主題標籤，能夠更容易找到想看的貼文。（編輯：張均懋）1110426

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