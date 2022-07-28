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華碩推5G旗艦機Zenfone 9亮相 售價1.9萬起跳

2022/7/28 22:16（7/28 22:39 更新）
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華碩28日宣布推出5G旗艦機Zenfone 9。（圖取自華碩網頁asus.com）
華碩28日宣布推出5G旗艦機Zenfone 9。（圖取自華碩網頁asus.com）
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（中央社記者江明晏台北28日電）電腦品牌大廠華碩持續布局手機事業，今天宣布推出5G旗艦機Zenfone 9，採用4奈米製程Snapdragon 8+ Gen 1處理器與雙鏡頭模組。

華碩今天宣布推出5G旗艦機Zenfone 9，採用4奈米製程Snapdragon 8+ Gen 1處理器、5.9吋機身與5000萬畫素主鏡頭，搭載六軸防手震Hybrid雲台，整合OIS、EIS防手震技術及自動對焦技術。

華碩指出，Zenfone 9機身側面的ZenTouch按鍵內建指紋感應器，雙鏡頭模組包含5000萬畫素主鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭；在光軌模式下，可預設長曝光參數拍攝瀑布、星軌、車流等流動軌跡。

華碩表示，Zenfone 9預計7月29日起開賣，依不同記憶體與儲存內容版本，建議售價自新台幣1萬9990元至2萬5990元。（編輯：潘羿菁）1110728

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