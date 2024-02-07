中華電攜手日本富士通 推進全光網路在台商業化

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（中央社記者江明晏台北7日電）中華電信與富士通簽署合作備忘錄，將在台灣共同研究基於IOWN倡議的全光網路（APN）技術，有助於實現比現有速度快百倍、但耗電量降為1%的網路，富士通將協助中華電信在台建置技術驗證環境，推動在台灣商業網路應用。

中華電信與富士通株式會社今天透過新聞稿宣布，雙方於1月31日簽署合作備忘錄，開始為期2年的戰略合作關係，將在台灣共同研究基於IOWN倡議的全光網路（APN）技術。根據合作備忘錄，兩家公司將在台灣利用IOWN全光網路技術建設網路，實現高容量、低延遲、低功耗網路。

何謂IOWN全光網路，IOWN （Innovative Optical Wireless Network）意指創新光學與無線網路，是利用光電融合等先進技術，提供高速、大容量通訊和大量運算資源創新網路的資訊處理基礎設施，力拚實現現有通信100倍的高速和大容量傳輸，耗電量也將降至1%，對減碳任務的推進大有助益，也被認為是B5G、6G、人工智慧、雲端運算等創新應用情境的下世代通訊技術。

APN（All-Photonics Network）則是支援IOWN理念的核心技術之一，它在通訊網路的各個領域都使用光子學，具有大幅超越傳統通訊技術的高容量傳輸、低功耗、低延遲等特性。

中華電信在2020年3月與富士通加入IOWN全球論壇（IOWN Global Forum），是台灣唯一加入IOWN全光化網路研發的電信業者。

中華電信說明，富士通將協助中華電信在台灣建置IOWN全光網路技術驗證環境；同時，富士通將利用日本經驗，推動適合台灣電信環境的IOWN全光網路建設計畫的制定和早期商業化。（編輯：張良知）1130207