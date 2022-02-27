北部確診者有台中足跡 中市府匡列3人加強清消

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市政府今天表示，北部2名確診個案於2月18日，曾前往台中市一家大賣場購物，市府接獲通知後，立即匡列工作人員及接觸者3人，經PCR採檢均為陰性，並全面加強清消。

台中市政府今天發布新聞稿指出，市府26日下午獲北部縣市通知，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案20483（2月23日發病、2月26日確診）、案20484（2月17日發病、2月26日確診），曾於2月18日在台中市有活動史。

市府衛生局立即展開疫情調查，經查2案曾前往龍井區上旺大賣場購物，已通知全面清消，並匡列工作人員及接觸者3人及安排PCR採檢，結果皆為陰性。

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衛生局說明，案20483、案20484於台中市活動足跡少，經查2個案為同住家人，於2月18日為求職前往特約體檢開車至台中市，途中曾前往龍井區上旺大賣場購物，體檢後即開車返回北部，市府針對相關公共場域足跡也已通知全面清消，並匡列相關接觸者安排採檢，將持續防疫、防堵疫情。

衛生局呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，並請自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，共同維護城市安全。（編輯：陳仁華）1110227