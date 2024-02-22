淡水古蹟化身Q版公仔 海關碼頭展出吸睛

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（中央社記者高華謙新北22日電）淡水古蹟博物館表示，近年除了由人氣繪師蚩尤為不同淡水古蹟設計擬人畫作，現在進而於淡水海關碼頭展出「淡古聯萌」IP特展，3大展區介紹古蹟歷史，10個實體公仔也首度亮相。

新北市立淡水古蹟博物館表示，於民國109年與蚩尤合作，為轄下不同古蹟設計華麗的擬人角色，並出書「滬尾畫帖─淡水古蹟擬人誌」，重新詮釋古蹟樣貌；近年再將角色Q版化，這次首度設計為實體公仔展出。

淡水古蹟博物館發布新聞稿表示，現在於淡水海關碼頭展出「淡古聯萌」IP特展，區分為古蹟轉身術、淡古喫茶聚及海關美拍趣等3大展區；「古蹟轉身術」介紹10個古蹟擬人化及Q版角色，藉由蚩尤書籍「滬尾畫帖─淡水古蹟擬人誌」了解各古蹟誕生過程，簡介淡古家族概念架構、人物、服飾與文化資產建築特色的關係。

淡古說，「淡古喫茶聚」利用2D插畫風格結合3D、巨大化造景及實體公仔互動性展間，是這次展覽必拍重點之一，同時還以彩蛋方式轉譯調查研究，並補充角色故事，讓民眾能探索並認識更多歷史。

淡古表示，另外，依不同角色個性與職業，特別在展覽入口及淡水海關碼頭旁草坪區設置「海關美拍趣」，有的正在爬梯追火雞、有的在拉海軍信號旗或拿望遠鏡偵查守備範圍，與古蹟實景互相搭配，相當活潑。

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淡古說，「淡古聯萌」IP特展展示角色，分別為淡水紅毛城「城紅」、前清英國領事官邸「官狄英」、淡水海關碼頭「關海」、得忌利士洋行「洋莉得」。

還有前清淡水關稅務司官邸「官狄清」、淡水木下靜涯舊居「木木涯」、淡水日本警官宿舍「井上太郎」、淡水街長多田榮吉故居「吉田」及滬尾小學校禮堂「水原櫻子」，每個公仔各異其趣，難得一次亮相。（編輯：張銘坤）1130222