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推閱讀與美感創作 林口國中：有助教育會考理解力

2024/6/13 10:33（6/13 11:16 更新）
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新北市林口國中推動閱讀與美感創作課程，讓孩子對學校生活充滿期待，也在教育會考發揮關鍵影響，增進閱讀理解力，提升成績。圖為透過閱讀融合課程學習，引發學生脈絡思考。（林口國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年6月13日
新北市林口國中推動閱讀與美感創作課程，讓孩子對學校生活充滿期待，也在教育會考發揮關鍵影響，增進閱讀理解力，提升成績。圖為透過閱讀融合課程學習，引發學生脈絡思考。（林口國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年6月13日
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市林口國中今天表示，近年推動閱讀深耕和美感創作課程，原是讓學生在忙碌學習中舒壓，提升生活美感，成果卻反映在今年教育會考，學生整體成績上升，國文科將近4成精熟。

林口國中校長劉銘恩透過新聞稿表示，校方執行閱讀深耕計畫，每週安排固定的晨間閱讀與跨領域閱讀；除紙本閱讀還舉辦「真人圖書館」，邀知名作家、學者到校近距離與學生交流分享，讓孩子接觸多元知識，並啟發創新潛能。

劉銘恩說，盼每名學生都能在課程中，找到自己的學習興趣和熱情，透過宏觀思辨、探索實踐、創藝美感，孕育豐富的美學涵養。

他說，深耕計畫不僅提升閱讀能力，還培養批判性思維和創造力，學生透過閱讀深入理解課程內容，在這次教育會考發揮關鍵性的影響。

校方表示，113年度教育會考，30.6分以上達89人，不僅整體成績超越往年，國文科有39.61%的學生得到精熟的A。

除了閱讀，校方說，還推動美感創作課程，涵蓋美術、音樂、表演等藝術，也讓學生創作與展演；校方提供表達情感、釋放壓力，與展現自我勇氣的全方位學習平台。

校方說，學生也反映，美感創作過程獲得學習喘息的機會，讓孩子對學校生活充滿期待。

九年級黃姓班導師表示，學生結合閱讀與美感創作課程，將閱讀內容化為獨有的創作，不但抒解壓力還提升專注力和創造力。她轉述，教師群都認為，這些課程對教學發揮正面影響，學生更願意參與課堂討論，盼望升上高中後，仍維持良好的學習態度。（編輯：李錫璋）1130613

新北市林口國中推廣閱讀，培養學生批判性思維和創造力，更能深入理解課程內容，在這次教育會考發揮關鍵性的影響。（林口國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年6月13日
新北市林口國中推廣閱讀，培養學生批判性思維和創造力，更能深入理解課程內容，在這次教育會考發揮關鍵性的影響。（林口國中提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年6月13日
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劉銘恩
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