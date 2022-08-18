「車頂上的玄天上帝」遭控欠薪 發聲明喊立場不同

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）由侯孝賢監製、資深電影美術黃文英執導的電影「車頂上的玄天上帝」，遭微縮模型藝術家鄭鴻展指控劇組欠薪，製作公司今天晚間發聲明說，純屬雙方對成品未盡如意立場不同所致。

「車頂上的玄天上帝」集結林依晨、周渝民、阮經天與張孝全等華麗卡司，預計2023年上映，更成功入選威尼斯市場展，相當風光，近日卻發生欠薪爭議。

鄭鴻展昨晚在臉書發文寫道：「台灣史上第一樁微縮模型製作欠債事件的電影官司即將上演！」並標註電影片名與監製侯孝賢、導演黃文英，更稱「我們法院見」。鄭鴻展也在留言處回應爭議細節。

鄭鴻展表示，為這部電影組成8人團隊製作，3個月內每天12小時工作。劇組本應在今年5月付完全額費用，但製作方卻以「模型有問題」等理由，不願給付尾款，「最後確實說預算超支沒錢給我了，正在找金主」。

鄭鴻展說，能理解電影界狀況，也好意告知對方希望能再簽一份新合約，製作方卻不願意，導演也拒接電話。他透露日前監製才打來告知「導演沒心情見你們」，還留話「反正有錢我們會給你」，讓鄭鴻展相當不滿。

鄭鴻展說，起初劇組請他協助製作模型時原本是拒絕的，但在對方3次懇求下才答應。他難掩氣憤情緒，表示要不到錢還得聽對方說「一起為台灣電影努力」，他認為「就是有你們這種態度誰還敢為台灣電影出力」。

而「車頂上的玄天上帝」製作公司三視多媒體今天晚間發出聲明，指出影片為如實呈現嘉義古城的原始風貌，在籌備拍攝階段，曾商請鄭鴻展老師設計製作嘉義火車站、噴水池、周邊建築街道及人文景物等微縮模型，並簽約執行，迄今已經支付2/3製作費。

三視多媒體表示：「孰知鄭老師延遲交件，且提出之模型比例不合，驗收不通過，無法供影片拍攝使用，製片與導演曾多次要求修改但未果，目前在後製階段，劇組皆感困擾。」

三視多媒體指出，這次事件純屬雙方對成果成品未盡如意、立場不同所致，並無欠債不還情事，希望雙方誠意溝通。為避免浪費社會資源，所有問題以此聲明為主，不另做回應。（編輯：張芷瑄）1110818