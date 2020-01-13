WHO：武漢肺炎病例全與海鮮市場有關 暫未擴散

世界衛生組織12日表示，中國中部城市武漢一處海鮮市場，應與最近爆發的不明肺炎有關，但疫情尚未擴散。（檔案照片／中新社提供）

（中央社倫敦12日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，中國中部城市武漢一處海鮮市場，應與最近爆發的不明肺炎有關，但疫情尚未擴散。目前已知有1人病逝，另有40人感染。

中國上週表示，導致肺炎疫情爆發的病毒類型不明，但是與導致嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）流行的病毒是同一家族。這波感染引發肺炎疫情可能擴大的疑慮。

然而WHO表示，這波疫情並未蔓延。與疫情有關的武漢海鮮市場現已關閉，而中國其他地方或國際未通報病例。

路透社報導，WHO聲明說：「有充分的證據顯示，這次爆發的疫情與暴露在武漢一處海鮮市場有關。」聲明還說，這個市場已經在元旦關閉，「現階段，醫護人員中沒有任何人被感染，也沒有人傳人的明確證據」。

WHO上週表示，導致SARS和MERS疫情爆發的「冠狀病毒」家族中一種新型病毒，很可能是這次疫情禍首。

武漢衛生當局昨天表示，確診感染新型冠狀病毒肺炎已有41人，其中一名61歲男子情況嚴重，已於上週過世，另有7人處於命危狀態。

WHO表示，初步流行病學調查發現，多數病例患者是在武漢市華南海鮮市場工作，或經常前往該市場的人。WHO還說：「目前為止，調查仍在進行中，以評估疫情的全部範圍。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090113